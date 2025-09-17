Advertisement

فنون ومشاهير

بعد القرارات المُثيرة للجدل.. اجراء جديد من نقابة الفنانين السوريين (صور)

Lebanon 24
17-09-2025 | 02:07
توافد عدد كبير من الفنانين السوريين مؤخرا إلى المقر الرئيسي للنقابة في أول تجمع من نوعه للعاملين في القطاع، في خطوة ايجابية لتقريب وجهات النظر والحد من التوترات القائمة مع النجوم وذلك بعد القرارات المُثيرة للجدل التي اتخذتها النقابة. 
ونشرت النقابة صوراً تظهر نقيب الفنانين مازن الناطور ومعه مجموعة من الممثلين والمخرجين وفنيين في مختلف التخصصات الدرامية، بهدف حل الخلافات وإعطاء صورة ايجابية عن عمل النقابة الذي يقوم على التوافق بين النجوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ويأتي هذا التحرك بعدما فتحت النقابة باب الانتساب الأكبر من نوعه في تاريخها، عندما قررت ضم جميع العاملين في المهن الدرامية بغض النظر عن سنهم، وهذا ما أدى إلى تقدم عدد كبير من المخرجين والمساعدين والمصورين ومنتجين فنيين ومديري الإنتاج بجانب مغنين وعازفين كانوا جميعاً غير منتسبين في الماضي.

وساهمت هذه الخطوة في جذب عدد كبير من نجوم سوريا العاملين في هذا المجال، حيث قرروا الانتساب بعدما كانت شروط النقابة السابقة صعبة وغير متاحة للجميع، حيث كانت تستبعد الكثير من العاملين في القطاع الفني الدرامي والموسيقي.

ويخضع الراغبون بالانتساب للنقابة، لاختبارات فنية تجريها لجان متخصصة شكلتها النقابة، وضمت عددا من الفنانين السوريين بعضهم كان غائباً عن الساحة الفنية إضافة لآخرين كانوا محل انتقاد وجدل، بالإضافة لفريق ثالث غادر سوريا خلال سنوات الحرب.(لها)


نقابة الفنانين السوريين

مازن الناطور

سوريا

راغب

