27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد القرارات المُثيرة للجدل.. اجراء جديد من نقابة الفنانين السوريين (صور)
Lebanon 24
17-09-2025
|
02:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
توافد عدد كبير من الفنانين السوريين مؤخرا إلى المقر
الرئيسي
للنقابة في أول تجمع من نوعه للعاملين في القطاع، في خطوة ايجابية لتقريب وجهات النظر والحد من التوترات القائمة مع النجوم وذلك بعد القرارات المُثيرة للجدل التي اتخذتها النقابة.
Advertisement
ونشرت النقابة صوراً تظهر نقيب الفنانين
مازن الناطور
ومعه مجموعة من الممثلين والمخرجين وفنيين في مختلف التخصصات الدرامية، بهدف حل الخلافات وإعطاء صورة ايجابية عن عمل النقابة الذي يقوم على التوافق بين النجوم.
ويأتي هذا التحرك بعدما فتحت النقابة باب الانتساب الأكبر من نوعه في تاريخها، عندما قررت ضم جميع العاملين في المهن الدرامية بغض النظر عن سنهم، وهذا ما أدى إلى تقدم عدد كبير من المخرجين والمساعدين والمصورين ومنتجين فنيين ومديري الإنتاج بجانب مغنين وعازفين كانوا جميعاً غير منتسبين في الماضي.
وساهمت هذه الخطوة في جذب عدد كبير من نجوم
سوريا
العاملين في هذا المجال، حيث قرروا الانتساب بعدما كانت شروط النقابة السابقة صعبة وغير متاحة للجميع، حيث كانت تستبعد الكثير من العاملين في القطاع الفني الدرامي والموسيقي.
ويخضع الراغبون بالانتساب للنقابة، لاختبارات فنية تجريها لجان متخصصة شكلتها النقابة، وضمت عددا من الفنانين السوريين بعضهم كان غائباً عن الساحة الفنية إضافة لآخرين كانوا محل انتقاد وجدل، بالإضافة لفريق ثالث غادر سوريا خلال سنوات الحرب.(لها)
مواضيع ذات صلة
في أنقرة.. فيديو جديد لجريمة 10 آب المثيرة للجدل!
Lebanon 24
في أنقرة.. فيديو جديد لجريمة 10 آب المثيرة للجدل!
17/09/2025 10:23:49
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد "فيديو الخيانة".. تفاصيل تُكشف عن "العلاقة" المثيرة للجدل
Lebanon 24
جديد "فيديو الخيانة".. تفاصيل تُكشف عن "العلاقة" المثيرة للجدل
17/09/2025 10:23:49
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحاته المُثيرة للجدل.. نادين الراسي ترد على فضل شاكر شاهدوا ماذا قالت له (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحاته المُثيرة للجدل.. نادين الراسي ترد على فضل شاكر شاهدوا ماذا قالت له (فيديو)
17/09/2025 10:23:49
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب
Lebanon 24
شطب 3 مطربين من نقابة الفنانين.. إليكم السبب
17/09/2025 10:23:49
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة الفنانين السوريين
مازن الناطور
الرئيسي
سوريا
راغب
بالا
قد يعجبك أيضاً
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 12:40:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"
Lebanon 24
بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"
23:00 | 2025-09-16
16/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
Lebanon 24
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:54 | 2025-09-16
16/09/2025 04:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
16:53 | 2025-09-16
16/09/2025 04:53:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
Lebanon 24
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
16:36 | 2025-09-16
16/09/2025 04:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
Lebanon 24
"ضحك علينا".. فنان لبناني شهير يُهاجم ميشال عون: ندمان اني صدقتو (فيديو)
03:43 | 2025-09-16
16/09/2025 03:43:26
Lebanon 24
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:40 | 2025-09-17
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
23:00 | 2025-09-16
بالفيديو.. نوال الزغبي تتكلم عن نفسها: "ممكن صير امرأة نجسة وبخيله"
16:54 | 2025-09-16
بالصور.. نيكول سابا تُشعل المسرح
16:53 | 2025-09-16
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
16:36 | 2025-09-16
هجوم عنيف على فنانة عربية بسبب صورة.. والأخيرة ترد: ساعدوني أقفل الحساب (صورة)
14:37 | 2025-09-16
ممثلة من أصول عربية.. أوّل إطلالة رسمية لزوجة كريم بنزيما بعد عقد قرانهما شاهدوا الصور
فيديو
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
Lebanon 24
نقل مباشر... انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة
08:56 | 2025-09-15
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية نضال الأحمدية تكشف: "فيروز ما معا مصاري".. ولهذا السبب توفي زياد الرحباني (فيديو)
04:10 | 2025-09-15
17/09/2025 10:23:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24