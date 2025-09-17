الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)

Advertisement

كشفت الإعلامية انها من مواليد عام 1971 أي عمرها 54 عاما.ولم تخجل خلال استضافتها الإعلامية من عمرها أمام الجمهور.وأكدت انها لم تخضع لأي عملية تجميل في وجهها بل تستخدم والفيلر.يُذكر ان رابعة تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة وأقامت في إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، ثم تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي ورزقت منه بولد وبنت هما كنز ودالي.