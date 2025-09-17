28
فنون ومشاهير
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
17-09-2025
|
03:34
A-
A+
A+
A-
كشفت الإعلامية
رابعة الزيات
انها من مواليد عام 1971 أي عمرها 54 عاما.
ولم تخجل
رابعة
خلال استضافتها الإعلامية
نضال الأحمدية
من
الكشف عن
عمرها أمام الجمهور.
وأكدت انها لم تخضع لأي عملية تجميل في وجهها بل تستخدم
البوتوكس
والفيلر.
يُذكر ان رابعة تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة وأقامت في إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، ثم تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي
زاهي وهبي
ورزقت منه بولد وبنت هما كنز ودالي.
