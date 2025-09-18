30
فنون ومشاهير
تُعاني من مرض نادر.. بيلا حديد تُثير قلق الجمهور من داخل سرير المستشفى (صور)
Lebanon 24
18-09-2025
|
02:21
نشرت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني
بيلا حديد
صورًا عبر حسابها على
انستغرام
تظهر فيها داخل غرفة المستشفى في خضم معركتها مع داء لايم.
وشوهدت عارضة الأزياء
الفلسطينية
الأصل وهي متصلة بجهاز وريدي في سرير المستشفى. في إحدى الصور، غطت فمها من شدة الألم، وفي صورة أخرى، بدت محمرّة الوجه وهي تغطي جبينها بضمادة.
وشاركت
بيلا
البالغة من العمر 28 عامًا، صورًا لها وهي ترتدي بدلة بيكاتشو ناعمة، وصورة لأوراق لعب، وصورة لعشاء بيتزا متأخر على سريرها في المستشفى. وفي صورة أخيرة، أظهرتها وهي تجلس في زاوية مصعد وهي تحتسي قهوتها. وعلقت على الصورة: "أنا آسفة، دائمًا ما أكون غائبة، أحبكم جميعًا".
وعلى الرغم من أن بيلا حديد لم تُحدد سبب دخولها المستشفى، إلا أنها قدّمت تحديثًا مُفصّلًا عن علاجها من داء لايم في منشورٍ مُماثل من مستشفى عام 2023.
وقالت تعليقاً على صور لها وهي تتلقى العلاج: "لو كنتُ صغيرةً كهذه لشعرتُ بالفخر بي وأنا أكبر لأنني لم أستسلم".
وتحدثت عارضة الأزياء عن "ما يقرب من 15 عامًا من المعاناة الخفية"، لكنها قالت إن الأمر "يستحق" أن أتمكن من نشر الحب "من كوب ممتلئ" وأن أكون على سجيتي "لأول مرة في حياتي".
وكشفت
يولاندا حديد
البالغة من العمر 61 عامًا، والتي شُخِّصت أيضًا بمرض لايم، أن بيلا وشقيقها أنور البالغ من العمر 26 عامًا، شُخِّصا عام 2012 خلال خطاب مؤثر ألقته عام 2015.
ويعتبر
مرض لايم
من الأمراض الخفية التي تبدأ بأعراض بسيطة على الشخص المصاب، إلا أنها تتحول إلى معاناة معقدة في حالة لم يتم تشخيصها في وقت باكر، وينتقل المرض من خلال لدغة قراد صغير، ولكنه يحمل التأثير الكبير على الصحة، ويمكنه إصابة المفاصل والقلب والجهاز العصبي.
تابع
