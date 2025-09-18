رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن



يمنى رحلت عن عمر يناهز 55 عاماً، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، وفق ما كشفت مصادر لـ"لها".



وعانت يمنى من سرطان الرئة الذي تم تشخيص إصابتها به في مراحله المتأخرة، ومرورها بحالة صحية متدهورة في الشهرين الأخيرين في حيث تقيم مع عائلتها منذ سنوات. شكّل خبر وفاة الإعلامية صدمة في الوسط الإعلامي.يمنى رحلت عن عمر يناهز 55 عاماً، بعد معاناة شديدة مع مرض السرطان، وفق ما كشفت مصادر لـ"لها".وعانت يمنى من سرطان الرئة الذي تم تشخيص إصابتها به في مراحله المتأخرة، ومرورها بحالة صحية متدهورة في الشهرين الأخيرين في حيث تقيم مع عائلتها منذ سنوات.

وأوضح الإعلامي في تصريحات صحافية أن يمنى اكتشفت إصابتها بسرطان الرئة قبل نحو شهرين، وذلك خلال فحص أجري بعد تعافيها من جلطة دماغية، بهدف تحديد أسبابها.

وأشار حويك إلى أن يمنى كانت في حالة جيدة، وأنها سبق أن خضعت لـ"خزعة" قبل عامين كانت نتيجتها سليمة، لكنها تحولت لاحقًا إلى ورم خبيث، مما أدى إلى امتلاء رئتيها بالمياه وانتشار الورم، وهو ما تسبب في وفاتها في النهاية.