للمرة الأولى.. الفنان آدم يطل مع زوجته تعرّفوا إليها (صورة)

Advertisement

انتشرت صورة عبر للفنان آدم.وأطل آدم في الصورة للمرة الأولى مع زوجته وطفليه خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنته، وذلك في ظهور نادر يكسر تحفظه المعتاد بشأن حياته الخاصة.