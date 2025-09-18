Advertisement

فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. الفنان آدم يطل مع زوجته تعرّفوا إليها (صورة)

Lebanon 24
18-09-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1418485-638937929518714340.jpg
Doc-P-1418485-638937929518714340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان آدم.
Advertisement

وأطل آدم في الصورة للمرة الأولى مع زوجته وطفليه خلال احتفاله بعيد ميلاد ابنته، وذلك في ظهور نادر يكسر تحفظه المعتاد بشأن حياته الخاصة.
 
 
 
 
يُذكر ان آدم حقق نجاحا ساحقا مؤخرا من خلال أغنيته "يا حلو". 
 
مواضيع ذات صلة
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
18/09/2025 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الأزمة التي طالت الفنانة وفاء عامر… زوجها يخرج عن صمته للمرة الأولى وهذا ما قاله
lebanon 24
18/09/2025 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوج بامرأة ثانية في أميركا قبل ان يُطلق زوجته الأولى.. هذا ما كشفه فنان لبناني عن حياته (فيديو)
lebanon 24
18/09/2025 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بغاية الجمال.. زوجة محمد فضل شاكر تتصدر السوشيل ميديا تعرّفوا إليها (فيديو)
lebanon 24
18/09/2025 12:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:31 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:59 | 2025-09-18
02:42 | 2025-09-18
02:21 | 2025-09-18
00:20 | 2025-09-18
23:31 | 2025-09-17
23:00 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24