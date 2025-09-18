Advertisement

فنون ومشاهير

بلوغر نصب على المواطنين الملايين وهرب.. هذا ما حصل معه

Lebanon 24
18-09-2025 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1418537-638938004762980550.png
Doc-P-1418537-638938004762980550.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات المصرية ضبط محمد عادل، المعروف إعلاميًا باسم "بلوغر المطاعم"، بعد أن جمع عشرات الملايين من الجنيهات من مواطنين بزعم استثمارها في قطاع المطاعم قبل أن يهرب خارج البلاد.
Advertisement

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية المصرية، فإن المتهم أوهم نحو 150 شخصًا بإدارة استثمارات في شراء وتشغيل علامات تجارية كبرى داخل مصر وخارجها مقابل أرباح تصل إلى 60%، مستغلًا ثقة أبناء الجاليات المصرية بالخارج للترويج لمشاريع وهمية وتحويل أموالهم إلى حساباته الخاصة.

وأضاف البيان أن محمد عادل، مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم، مطلوب لتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 16 عامًا و8 أشهر، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه بعد هروبه خارج البلاد.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الأشهر الماضية تحذيرات واسعة من التعامل مع "بلوغر المطاعم"، بعدما انتشرت له صور ومقاطع فيديو داخل سيارات فارهة خارج مصر.

وأكدت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
مواضيع ذات صلة
تعرّضت لعملية نصب بأكثر من مليوني دولار.. رجل أعمال احتال على إليسا وهرب إليكم التفاصيل
lebanon 24
18/09/2025 16:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار على سيارته وهرب.. هذا ما حصل في ضبيه
lebanon 24
18/09/2025 16:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد حالته حرجة للغاية... إليكم ما حصل معه
lebanon 24
18/09/2025 16:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نفذ عمليّة سرقة وهرب من الجيش... وهذا ما حدث معه لاحقاً
lebanon 24
18/09/2025 16:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

النيابة العامة

وزارة الداخلية

محمد عادل

النيابة

المصرية

محمد ع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:30 | 2025-09-18
07:02 | 2025-09-18
04:47 | 2025-09-18
03:59 | 2025-09-18
02:42 | 2025-09-18
02:21 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24