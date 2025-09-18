بلوغر نصب على المواطنين الملايين وهرب.. هذا ما حصل معه

Advertisement

ووفقًا لبيان المصرية، فإن المتهم أوهم نحو 150 شخصًا بإدارة استثمارات في شراء وتشغيل علامات تجارية كبرى داخل مصر وخارجها مقابل أرباح تصل إلى 60%، مستغلًا ثقة أبناء الجاليات المصرية بالخارج للترويج لمشاريع وهمية وتحويل أموالهم إلى حساباته الخاصة.وأضاف البيان أن محمد عادل، مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم، مطلوب لتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 16 عامًا و8 أشهر، قبل أن تتمكن من ضبطه بعد هروبه خارج البلاد.وكانت قد شهدت خلال الأشهر الماضية تحذيرات واسعة من التعامل مع "بلوغر المطاعم"، بعدما انتشرت له صور ومقاطع فيديو داخل سيارات فارهة خارج مصر.وأكدت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى لمباشرة التحقيق.