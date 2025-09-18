30
بلوغر نصب على المواطنين الملايين وهرب.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
18-09-2025
|
06:52
A-
A+
أعلنت السلطات
المصرية
ضبط
محمد عادل
، المعروف إعلاميًا باسم "بلوغر المطاعم"، بعد أن جمع عشرات الملايين من الجنيهات من مواطنين بزعم استثمارها في قطاع المطاعم قبل أن يهرب خارج البلاد.
ووفقًا لبيان
وزارة الداخلية
المصرية، فإن المتهم أوهم نحو 150 شخصًا بإدارة استثمارات في شراء وتشغيل علامات تجارية كبرى داخل مصر وخارجها مقابل أرباح تصل إلى 60%، مستغلًا ثقة أبناء الجاليات المصرية بالخارج للترويج لمشاريع وهمية وتحويل أموالهم إلى حساباته الخاصة.
وأضاف البيان أن محمد عادل، مالك شركة لإدارة مجموعة من المطاعم، مطلوب لتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا بإجمالي مدد حبس بلغت 16 عامًا و8 أشهر، قبل أن تتمكن
الأجهزة الأمنية
من ضبطه بعد هروبه خارج البلاد.
وكانت
مواقع التواصل الاجتماعي
قد شهدت خلال الأشهر الماضية تحذيرات واسعة من التعامل مع "بلوغر المطاعم"، بعدما انتشرت له صور ومقاطع فيديو داخل سيارات فارهة خارج مصر.
وأكدت السلطات المصرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى
النيابة العامة
لمباشرة التحقيق.
