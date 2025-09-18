Advertisement

فنون ومشاهير

شاهدوا أحدث صورة لعادل إمام... هكذا بدا بعد غياب

Lebanon 24
18-09-2025 | 16:45
نشر الصحافي المصري أكرم السعدني، صورة تجمعه بالفنان الكبير عادل إمام.
وبدا إمام بصحة جيّدة، وعلّق السعدني على الصورة بالقول: "وحشتنا يا زعيم". (العربية)
 
 
 
أحدث صورة لعادل إمام
