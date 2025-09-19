Advertisement

فنون ومشاهير

تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!

Lebanon 24
19-09-2025 | 00:27
نُقلت النجمة التركية وعارضة الأزياء المعروفة أهو ياغتو إلى المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة وإغماء، حيث كشفت الفحوصات الطبية إصابتها بـ تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.
ووفق بيان رسمي نشرته عبر حسابها على "إنستغرام"، أكدت ياغتو أن حالتها الآن مستقرة وتحت إشراف الأطباء الذين باشروا خطة العلاج.

الخبر أثار قلق جمهورها ومتابعيها الذين عبروا عن تضامنهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل. 
