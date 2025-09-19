نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟



وكشف نيشان في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" عن عودته إلى الشاشة عبر برنامج حواري جديد ينطلق في تشرين الأول المقبل على قناة "الجديد"، بعد نجاحاته السابقة في برامج مثل " ". وأوضح أن العمل لا يزال في مراحل التحضير النهائية بالتنسيق مع فريق الإعداد والمخرج ، حيث يتم تحديد الشكل النهائي للبرنامج. شارك الإعلامي اللبناني في الأول للإعلام العربي بمدينة ، معتبرًا انعقاد الحدث دليلًا على تعافي وإصرارها على لعب دور محوري في صناعة الإعلام مستقبلًا.وكشف نيشان في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" عن عودته إلى الشاشة عبر برنامج حواري جديد ينطلق في تشرين الأول المقبل على قناة "الجديد"، بعد نجاحاته السابقة في برامج مثل " ". وأوضح أن العمل لا يزال في مراحل التحضير النهائية بالتنسيق مع فريق الإعداد والمخرج ، حيث يتم تحديد الشكل النهائي للبرنامج.

وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيكون أكثر تكثيفًا وسرعة مقارنة بحلقاته السابقة التي امتدت لساعتين، مع الحفاظ على جوهر التجربة الحوارية التي تميّز بها. كما لم تُكشف هوية الضيوف بعد بالكامل، مع ميل لتقديم حلقات مباشرة لضمان حيوية وتفاعل أكبر.



وبشأن الفنان ، أكد نيشان أن حضوره لن يكون في الحلقة الأولى، لكنه لم يستبعد ظهوره في ، معتبرًا نجاحه توفيقًا من الله، ومفضلًا الاحتفاظ بتفاصيل لقائه الأخير ضمن مساحة برنامجه ومنصاته الخاصة، متمنيًا له المزيد من التوفيق في مسيرته الفنية. (فوشيا)