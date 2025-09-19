30
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
19
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟
Lebanon 24
19-09-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك الإعلامي اللبناني
نيشان
في
المؤتمر السنوي
الأول للإعلام العربي بمدينة
بنغازي
الليبية
، معتبرًا انعقاد الحدث دليلًا على تعافي
ليبيا
وإصرارها على لعب دور محوري في صناعة الإعلام مستقبلًا.
Advertisement
وكشف نيشان في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" عن عودته إلى الشاشة عبر برنامج حواري جديد ينطلق في تشرين الأول المقبل على قناة "الجديد"، بعد نجاحاته السابقة في برامج مثل "
المايسترو
". وأوضح أن العمل لا يزال في مراحل التحضير النهائية بالتنسيق مع فريق الإعداد والمخرج
وليد ناصيف
، حيث يتم تحديد الشكل النهائي للبرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيكون أكثر تكثيفًا وسرعة مقارنة بحلقاته السابقة التي امتدت لساعتين، مع الحفاظ على جوهر التجربة الحوارية التي تميّز بها. كما لم تُكشف هوية الضيوف بعد بالكامل، مع ميل لتقديم حلقات مباشرة لضمان حيوية وتفاعل أكبر.
وبشأن الفنان
فضل شاكر
، أكد نيشان أن حضوره لن يكون في الحلقة الأولى، لكنه لم يستبعد ظهوره في
المستقبل
، معتبرًا نجاحه توفيقًا من الله، ومفضلًا الاحتفاظ بتفاصيل لقائه الأخير ضمن مساحة برنامجه ومنصاته الخاصة، متمنيًا له المزيد من التوفيق في مسيرته الفنية. (فوشيا)
مواضيع ذات صلة
هل يغادر فضل شاكر عين الحلوة؟
Lebanon 24
هل يغادر فضل شاكر عين الحلوة؟
19/09/2025 11:48:45
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُسلم فضل شاكر نفسه؟
Lebanon 24
هل سيُسلم فضل شاكر نفسه؟
19/09/2025 11:48:45
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ما جديد قضية الفنان فضل شاكر؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ما جديد قضية الفنان فضل شاكر؟
19/09/2025 11:48:45
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
Lebanon 24
إلى محبي فضل شاكر.. هذا جديده!
19/09/2025 11:48:45
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤتمر السنوي
وليد ناصيف
المايسترو
المستقبل
الليبية
الليبي
بنغازي
قد يعجبك أيضاً
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
Lebanon 24
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثالثة... مسلحون دخلوا منزل جويل مردينيان في فرنسا: لم يكن أطفالي معي
Lebanon 24
للمرّة الثالثة... مسلحون دخلوا منزل جويل مردينيان في فرنسا: لم يكن أطفالي معي
23:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا أحدث صورة لعادل إمام... هكذا بدا بعد غياب
Lebanon 24
شاهدوا أحدث صورة لعادل إمام... هكذا بدا بعد غياب
16:45 | 2025-09-18
18/09/2025 04:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة
Lebanon 24
إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة
15:42 | 2025-09-18
18/09/2025 03:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:30 | 2025-09-19
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
00:27 | 2025-09-19
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
23:00 | 2025-09-18
للمرّة الثالثة... مسلحون دخلوا منزل جويل مردينيان في فرنسا: لم يكن أطفالي معي
16:45 | 2025-09-18
شاهدوا أحدث صورة لعادل إمام... هكذا بدا بعد غياب
15:42 | 2025-09-18
إحالة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة... هذا موعد الجلسة
15:40 | 2025-09-18
شقيقة "يومي" بصقت" على إسرائيليّ: "تفه عليك وعلى يلي جابك" (فيديو)
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 11:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24