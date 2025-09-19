Advertisement

فنون ومشاهير

نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟

Lebanon 24
19-09-2025 | 03:14
Doc-P-1418890-638938741606435241.png
Doc-P-1418890-638938741606435241.png photos 0
شارك الإعلامي اللبناني نيشان في المؤتمر السنوي الأول للإعلام العربي بمدينة بنغازي الليبية، معتبرًا انعقاد الحدث دليلًا على تعافي ليبيا وإصرارها على لعب دور محوري في صناعة الإعلام مستقبلًا.
وكشف نيشان في تصريحات خاصة لموقع "فوشيا" عن عودته إلى الشاشة عبر برنامج حواري جديد ينطلق في تشرين الأول المقبل على قناة "الجديد"، بعد نجاحاته السابقة في برامج مثل "المايسترو". وأوضح أن العمل لا يزال في مراحل التحضير النهائية بالتنسيق مع فريق الإعداد والمخرج وليد ناصيف، حيث يتم تحديد الشكل النهائي للبرنامج.
وأشار إلى أن البرنامج الجديد سيكون أكثر تكثيفًا وسرعة مقارنة بحلقاته السابقة التي امتدت لساعتين، مع الحفاظ على جوهر التجربة الحوارية التي تميّز بها. كما لم تُكشف هوية الضيوف بعد بالكامل، مع ميل لتقديم حلقات مباشرة لضمان حيوية وتفاعل أكبر.

وبشأن الفنان فضل شاكر، أكد نيشان أن حضوره لن يكون في الحلقة الأولى، لكنه لم يستبعد ظهوره في المستقبل، معتبرًا نجاحه توفيقًا من الله، ومفضلًا الاحتفاظ بتفاصيل لقائه الأخير ضمن مساحة برنامجه ومنصاته الخاصة، متمنيًا له المزيد من التوفيق في مسيرته الفنية. (فوشيا)
المؤتمر السنوي

وليد ناصيف

المايسترو

المستقبل

الليبية

الليبي

بنغازي

