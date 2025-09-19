بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري

Advertisement

تُقام صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية (55 عامًا)، التي توفيت بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، اليوم الجمعة في 19 أيلول 2025، وذلك بعد مباشرة في مركز الولاية الإسلامي بمدينة – (1310 Upper Gage Ave, Hamilton, Ontario).وبعد الصلاة، يُنقل الجثمان إلى مثواه الأخير حيث يُوارى الثرى في مقبرة Mount Hamilton Cemetery، 260 Rymal Rd East, Hamilton، عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.