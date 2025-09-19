30
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
26
o
زحلة
29
o
بعلبك
21
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
19-09-2025
|
04:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُقام صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية
اللبنانية
يمنى شري
(55 عامًا)، التي توفيت بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، اليوم الجمعة في 19 أيلول 2025، وذلك بعد
صلاة الجمعة
مباشرة في مركز الولاية الإسلامي بمدينة
هاملتون
–
كندا
(1310 Upper Gage Ave, Hamilton, Ontario).
Advertisement
وبعد الصلاة، يُنقل الجثمان إلى مثواه الأخير حيث يُوارى الثرى في مقبرة Mount Hamilton Cemetery، 260 Rymal Rd East, Hamilton، عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
مواضيع ذات صلة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
Lebanon 24
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
19/09/2025 14:17:51
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
19/09/2025 14:17:51
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا موعد ومكان لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يكشف
Lebanon 24
هذا موعد ومكان لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يكشف
19/09/2025 14:17:51
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري
Lebanon 24
مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري
19/09/2025 14:17:51
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
تعازي ووفيات
صلاة الجمعة
اللبنانية
الإسلام
هاملتون
إسلامي
لبنان
كندا
قد يعجبك أيضاً
بقوام ممشوق.. شيماء سيف تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها
Lebanon 24
بقوام ممشوق.. شيماء سيف تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها
07:09 | 2025-09-19
19/09/2025 07:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
Lebanon 24
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
05:00 | 2025-09-19
19/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
Lebanon 24
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
03:30 | 2025-09-19
19/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟
Lebanon 24
نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟
03:14 | 2025-09-19
19/09/2025 03:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
Lebanon 24
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
00:27 | 2025-09-19
19/09/2025 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
12:22 | 2025-09-18
18/09/2025 12:22:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مختارة
Lebanon 24
توقيف مختارة
12:58 | 2025-09-18
18/09/2025 12:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
Lebanon 24
غارات جديدة على الجنوب... وقناة تكشف ما ستقوم به إسرائيل في لبنان
12:40 | 2025-09-18
18/09/2025 12:40:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
Lebanon 24
سلاح جديد ستحصل عليه إسرائيل.. لا تمتلكه دولة أخرى
10:00 | 2025-09-18
18/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
Lebanon 24
"الأمن" يشملُ المكالمات.. هل تركت "حماس" لبنان؟
11:00 | 2025-09-18
18/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:09 | 2025-09-19
بقوام ممشوق.. شيماء سيف تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها
05:00 | 2025-09-19
قصة حب جديدة.. إيناس الدغيدي تُعلن زفافها في السبعين
03:30 | 2025-09-19
في قطر.. بلقيس فتحي تخطف الأضواء بفستان ملكي
03:14 | 2025-09-19
نيشان يعود إلى التلفزيون ببرنامج جديد.. هل سيكون فضل شاكر من ضيوفه؟
00:27 | 2025-09-19
تعرضت لوعكة مفاجئة وإغماء.. نقل نجمة معروفة إلى المستشفى!
23:00 | 2025-09-18
للمرّة الثالثة... مسلحون دخلوا منزل جويل مردينيان في فرنسا: لم يكن أطفالي معي
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
19/09/2025 14:17:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24