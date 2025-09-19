Advertisement

فنون ومشاهير

بالتفاصيل.. هذا مكان وموعد دفن الإعلامية يمنى شري

Lebanon 24
19-09-2025 | 04:43
A-
A+
Doc-P-1418925-638938793288524770.jpg
Doc-P-1418925-638938793288524770.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
تُقام صلاة الجنازة على جثمان الإعلامية اللبنانية يمنى شري (55 عامًا)، التي توفيت بعد صراع مع مرض سرطان الرئة، اليوم الجمعة في 19 أيلول 2025، وذلك بعد صلاة الجمعة مباشرة في مركز الولاية الإسلامي بمدينة هاملتونكندا (1310 Upper Gage Ave, Hamilton, Ontario).
Advertisement

وبعد الصلاة، يُنقل الجثمان إلى مثواه الأخير حيث يُوارى الثرى في مقبرة Mount Hamilton Cemetery، 260 Rymal Rd East, Hamilton، عند حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.
 
 
 
Image
 
 
مواضيع ذات صلة
رحلت عن 55 عاماً.. إليكم سبب وفاة الإعلامية يمنى شري وما قاله صديقها الإعلامي جوزيف حويك مُحزن
lebanon 24
19/09/2025 14:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً يهز الوسط الإعلامي اللبناني.. وفاة الإعلامية يمنى شري
lebanon 24
19/09/2025 14:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا موعد ومكان لقاء بوتين وترامب.. الكرملين يكشف
lebanon 24
19/09/2025 14:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس إدارة نقابة العاملين في الإعلام ينعى يمنى شري
lebanon 24
19/09/2025 14:17:51 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

صلاة الجمعة

اللبنانية

الإسلام

هاملتون

إسلامي

لبنان

كندا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:09 | 2025-09-19
05:00 | 2025-09-19
03:30 | 2025-09-19
03:14 | 2025-09-19
00:27 | 2025-09-19
23:00 | 2025-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24