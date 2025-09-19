Advertisement

فنون ومشاهير

تهم توجه الى فارس كرم وزوجته.. اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
19-09-2025 | 08:21
اتّهمت منصة نسوية في تحقيق لها، الفنان فارس كرم باستغلال عاملته المنزلية الأجنبية السابقة غريس ويمبار البالغة من العمر 45 عاماً.
وذكرت "شريكة ولكن" نقلاً عن العاملة التي تحمل الجنسية الكينية، أن كرم "عزلها عن العالم الخارجي، وأجبرها على العمل لساعات طويلة في منزله ومنزل والدته، من دون راحة أو أجر، ومن دون أخذها إلى الطبيب حين مرضها".

وأشارت المنصة إلى أن ويمبار لم تكن مسجّلة على اسم كرم رسمياً، حيث قالت: "لم يكن يستطيع تسجيل عاملة على اسمه بشكلٍ مباشر، لذا استخدم اسم صديقه كغطاء قانوني".

ووفق التقرير، عملت ويمبار لدى كرم من 29 نيسان إلى 11 حزيران 2021، من دون أن تقاضى أي راتب.

واتّهمت العاملة المنزلية زوجة كرم أيضاً بإساءة معاملتها إذ قالت: "كانت تمنعني من دخول الحمام إلا بإذنٍ منها، وحتى الاستحمام كان يحتاج إلى موافقة، كأنني في سجن". (لها)
فارس كرم

الكينية

