فنون ومشاهير

بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها... وفاة مؤثرة شهيرة شابة (صور)

Lebanon 24
19-09-2025 | 11:13
فارقت المؤثرة البوسنية أدنا روف آنين أومربيغوفيتش (26 عامًا) الحياة بشكل مأساوي، بعدما دخلت في غيبوبة ليلة زفافها، فيما تواصل السلطات التحقيق لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة.


ووفق ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد نُقلت أدنا على وجه السرعة إلى المستشفى، عقب زفافها من شريكها فارس، بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ.
وأشارت الصحيفة إلى أن المؤثرة الشابة احتاجت إلى رعاية طبية عاجلة فور وصولها إلى المستشفى، لكن وضعها ازداد سوءًا قبل أن تفارق الحياة.


رحيل أدنا المفاجئ ترك عريسها وأصدقاءها في صدمة كبيرة وحزن عميق.


وأوضحت "ميرور" أن أدنا وإلى جانب إنتاج المحتوى على الإنترنت، عملت في مجال التجميل وأدارت صالون تجميل خاص بها في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.


من جهتها، ذكرت مجلة "ستوري" وهي مجلة أسبوعية متخصصة في أسلوب الحياة في كرواتيا، أن السبب المشتبه به لوفاتها هو ارتجاج في المخ.


وعرضت المجلة صورا ليوم زفافها في فندق هوليوود بالمدينة، والذي كان من المفترض أن يكون أجمل أيام حياتها، لكن الأمر تحول إلى مأساة عندما استدعيت سيارة إسعاف لأخذ العروس.


ولا يزال السبب الرسمي لوفاة أدنا غير واضح، علما أن السلطات تنتظر نتائج تشريح الجثة لتحديد سبب الموت المفاجئ. 

















 


















 
















 





































 







 
