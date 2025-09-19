بعد عامين فقط من الارتباط... مخرج ينفصل عن زوجته الممثلة (صورة)

Advertisement

وأكد ، البالغ عمر بيرتون 67 عامًا وبيلوتشي 60 عامًا، انفصالهما في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، واصفين قرار الانفصال بأنه تم "بكل احترام واهتمام بالغين".وقال الزوجان لوكالة فرانس برس: "بكل احترام واهتمام بالغين قررا مونيكا بيلوتشي وتيم بيرتون الانفصال".والتقى الزوجان السابقان لأول مرة لفترة وجيزة في عام 2006، وتجدد ارتباطهما في عام 2022 عندما قدمت بيلوتشي لبيرتون جائزة "لوميير" في في .بعد ذلك بوقت قصير، شوهدا متشابكي الأيدي في ، مما أثار شائعات عن وجود علاقة رومانسية.ظهر الثنائي رسميًا لأول مرة في تشرين الأول 2023 في مهرجان السينمائي، حيث دعم بيرتون بيلوتشي في الأول لفيلمها "ماريا كالاس: رسائل وذكريات".ووصفت التغطية الإعلامية آنذاك بيرتون بأنه "مغرم وسعيد للغاية"، وفقًا لصحيفة .