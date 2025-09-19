26
فنون ومشاهير
بعد عامين فقط من الارتباط... مخرج ينفصل عن زوجته الممثلة (صورة)
Lebanon 24
19-09-2025
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أنهى المخرج تيم بيرتون والممثلة وعارضة الأزياء
الإيطالية
مونيكا بيلوتشي علاقتهما الرومانسية بعد عامين من الارتباط.
وأكد
الثنائي
، البالغ عمر بيرتون 67 عامًا وبيلوتشي 60 عامًا، انفصالهما في بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، واصفين قرار الانفصال بأنه تم "بكل احترام واهتمام بالغين".
وقال الزوجان لوكالة فرانس برس: "بكل احترام واهتمام بالغين قررا مونيكا بيلوتشي وتيم بيرتون الانفصال".
والتقى الزوجان السابقان لأول مرة لفترة وجيزة في
مهرجان كان السينمائي
عام 2006، وتجدد ارتباطهما في عام 2022 عندما قدمت بيلوتشي لبيرتون جائزة "لوميير" في في
فرنسا
.
بعد ذلك بوقت قصير، شوهدا متشابكي الأيدي في
مدريد
، مما أثار شائعات عن وجود علاقة رومانسية.
ظهر الثنائي رسميًا لأول مرة في تشرين الأول 2023 في مهرجان
روما
السينمائي، حيث دعم بيرتون بيلوتشي في
العرض
الأول لفيلمها "ماريا كالاس: رسائل وذكريات".
ووصفت التغطية الإعلامية آنذاك بيرتون بأنه "مغرم وسعيد للغاية"، وفقًا لصحيفة
الإندبندنت
.
