هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها

Lebanon 24
19-09-2025 | 16:26
أعلنت  المخرجة إيناس الدغيدي عبر منشور على حسابها في "فيسبوك" إلغاء حفل زفافها من زوجها أحمد، الذي لا ينتمي إلى الوسط الفني، وذلك بعد أيام قليلة فقط من كشفها عن نيتها إقامة احتفال عائلي بسيط يقتصر على المقرّبين.
كما شاركت الدغيدي صورة لزوجها في أول ظهور علني له، وأرفقتها بتعليق شرحت فيه أسباب هذا القرار، قائلة: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياة".


وأضافت: "لا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذا قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ونكتفي على العائلة فقط. ولكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب". مؤكدة أنها وزوجها فضّلا الحفاظ على خصوصيتهما بعيدًا عن ضغوط الرأي العام.


لم تكشف المخرجة المخضرمة هوية زوجها، لكن مصادر "لها" أكّدت ان اسمه الأول أحمد، وهو مصري الجنسية ومقيم في روسيا.

يُذكر أن المخرجة إيناس الدغيدي كانت قد تزوجت في السابق طبيب الأسنان الشهير نبيل معوض، واستمر زواجهما نحو 30 عامًا أثمر عن ابنتهما الوحيدة حبيبة.

وقد اعتنق معوض الإسلام للزواج بها، إلا أن والدها رفض حضور عقد القران آنذاك. وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق، حث أكدت الدغيدي أن السبب يعود إلى ما وصفته بـ"الملل الزوجي".
 
