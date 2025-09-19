هو مصري ومقيم في روسيا... مخرجة تعلن إلغاء حفل زفافها وتنشر أول صورة مع زوجها شاهدوها

Advertisement

كما شاركت صورة لزوجها في أول ظهور علني له، وأرفقتها بتعليق شرحت فيه أسباب هذا القرار، قائلة: "أصدقائي الغالين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من ، والتنمر لمعنى جميل في الحياة".وأضافت: "لا أنسى بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذا قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا، ونكتفي على العائلة فقط. ولكم أصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدون والحاقدون، وعقبال عندكم يا حبايب". مؤكدة أنها وزوجها فضّلا الحفاظ على خصوصيتهما بعيدًا عن ضغوط الرأي العام.لم تكشف المخرجة المخضرمة هوية زوجها، لكن مصادر "لها" أكّدت ان اسمه الأول أحمد، وهو الجنسية ومقيم في .يُذكر أن المخرجة الدغيدي كانت قد تزوجت في السابق طبيب الأسنان الشهير نبيل ، واستمر زواجهما نحو 30 عامًا أثمر عن ابنتهما الوحيدة حبيبة.وقد اعتنق معوض للزواج بها، إلا أن والدها رفض حضور عقد القران آنذاك. وانتهت العلاقة بينهما بالطلاق، حث أكدت الدغيدي أن السبب يعود إلى ما وصفته بـ"الملل الزوجي".