مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)
Lebanon 24
20-09-2025
|
00:24
أقيمت أمس الجمعة مراسم تشييع الإعلامية الراحلة يُمنى شري في مدينة هاملتون في
كندا
.
وأُقيمت صلاة الجنازة بعد
صلاة الجمعة
مباشرة، في مركز الولاية الإسلامي بمدينة هاملتون.
ووريت الراحلة الثرى في مقبرة "مونت هاملتون" التابعة للمدينة ذاتها في مقاطعة أونتاريو، التي تُعد من أكثر
المقاطعات
الكندية اكتظاظًا بالسكان.
وشهدت مراسم التشييع حضورًا مقتصرًا على أسرة الفقيدة وبعض المقربين منها، إضافة إلى عدد من أفراد
الجالية اللبنانية
في كندا، في أجواء خيم عليها الحزن والأسى على رحيلها في الغربة بعيدًا عن أرض الوطن.
وانتشر فيديو من الجنازة حيث ظهر والدها بجانب نعشها ويبدو متأثراً.
لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا
يمنى توفيت يوم الخميس 18 أيلول عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة، وفق ما أكد مقربون منها، لتُطوى برحيلها صفحة واحدة من ألمع الوجوه في مجال
الإعلام العربي
، التي نالت شهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي عبر شاشة تلفزيون
المستقبل
.
وحققت يمنى شهرة واسعة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة، أبرزها "القمر ع الباب" و"يا حاضر يا ماضي" ما رسّخ مكانتها كإحدى الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة في تلك الحقبة.
كما خاضت تجارب تمثيلية في عدد من المسلسلات، من بينها "الباشا" و"هند خانم".
