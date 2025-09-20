مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)



وأُقيمت صلاة الجنازة بعد مباشرة، في مركز الولاية الإسلامي بمدينة هاملتون.



ووريت الراحلة الثرى في مقبرة "مونت هاملتون" التابعة للمدينة ذاتها في مقاطعة أونتاريو، التي تُعد من أكثر الكندية اكتظاظًا بالسكان.



وانتشر فيديو من الجنازة حيث ظهر والدها بجانب نعشها ويبدو متأثراً.

يمنى توفيت يوم الخميس 18 أيلول عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة، وفق ما أكد مقربون منها، لتُطوى برحيلها صفحة واحدة من ألمع الوجوه في مجال ، التي نالت شهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي عبر شاشة تلفزيون .



وحققت يمنى شهرة واسعة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة، أبرزها "القمر ع الباب" و"يا حاضر يا ماضي" ما رسّخ مكانتها كإحدى الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة في تلك الحقبة.



كما خاضت تجارب تمثيلية في عدد من المسلسلات، من بينها "الباشا" و"هند خانم".















