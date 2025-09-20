Advertisement

فنون ومشاهير

مشهد مؤلم لوالدها قرب نعشها.. جنازة مؤثرة ليمنى شري في كندا بحضور عدد مقتصر من الأهل والمقربين (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1419271-638939500709340116.jpg
Doc-P-1419271-638939500709340116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقيمت أمس الجمعة مراسم تشييع الإعلامية الراحلة يُمنى شري في مدينة هاملتون في كندا.
Advertisement

وأُقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة، في مركز الولاية الإسلامي بمدينة هاملتون. 

ووريت الراحلة الثرى في مقبرة "مونت هاملتون" التابعة للمدينة ذاتها في مقاطعة أونتاريو، التي تُعد من أكثر المقاطعات الكندية اكتظاظًا بالسكان.

وشهدت مراسم التشييع حضورًا مقتصرًا على أسرة الفقيدة وبعض المقربين منها، إضافة إلى عدد من أفراد الجالية اللبنانية في كندا، في أجواء خيم عليها الحزن والأسى على رحيلها في الغربة بعيدًا عن أرض الوطن.
 
وانتشر فيديو من الجنازة حيث ظهر والدها بجانب نعشها ويبدو متأثراً. 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
يمنى توفيت يوم الخميس 18 أيلول عن عمر ناهز 55 عاماً، بعد معاناة مع سرطان الرئة، وفق ما أكد مقربون منها، لتُطوى برحيلها صفحة واحدة من ألمع الوجوه في مجال الإعلام العربي، التي نالت شهرة واسعة في تسعينيات القرن الماضي عبر شاشة تلفزيون المستقبل.

وحققت يمنى شهرة واسعة في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية الناجحة، أبرزها "القمر ع الباب" و"يا حاضر يا ماضي" ما رسّخ مكانتها كإحدى الشخصيات الإعلامية والفنية البارزة في تلك الحقبة.

كما خاضت تجارب تمثيلية في عدد من المسلسلات، من بينها "الباشا" و"هند خانم". 








مواضيع ذات صلة
مشهد مؤلم من غزة.. مسيّرة تقصف طفلا وسيدة يبحثان عن الطعام (فيديو)
lebanon 24
20/09/2025 10:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
برسالة مؤثرة لوالده.. محمد فضل شاكر يفاجئ جمهوره
lebanon 24
20/09/2025 10:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ب عن دبلوماسي مقرب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التفتيش في ⁧‫إيران‬⁩ سيقتصر على منشآت لم تتأثر بالضربات
lebanon 24
20/09/2025 10:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"جوازة ولا جنازة"... فيلم جديد لنيللي كريم في إطار اجتماعي كوميدي
lebanon 24
20/09/2025 10:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الجالية اللبنانية

الإعلام العربي

صلاة الجمعة

المقاطعات

اللبنانية

المستقبل

الإسلام

إسلامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:43 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:08 | 2025-09-20
02:55 | 2025-09-20
02:38 | 2025-09-20
01:34 | 2025-09-20
23:00 | 2025-09-19
16:26 | 2025-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24