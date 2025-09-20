29
بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام
انتشرت صورة مسربة للفنانة والفاشينستا
الكويتية
روان بن حسين
عبر مواقع التواصل هي الأولى لها من داخل السجن المركزي في دبي.
وأظهرت صورة روان
بن حسين
الأولى من السجن، شحوب لون بشرتها وتعبها، ولكن مع حفاظها على جمالها وحسنها.
وجاء نشر الصورة تزامناً مع أنباءٍ عن دخولها في إضراب عن الطعام، بعد تجديد مدة حبسها عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن وفق تقارير إعلامية.
وكانت
محكمة الجنايات
في دبي أصدرت في شهر أذار الماضي حكمها روان بن حسين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى
المحكمة المدنية
المختصة.
وجاء هذا القرار بعدما ألقت
الأجهزة الأمنية
القبض عليها وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من
شرطة دبي
ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.
وأمرت
النيابة العامة
في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.(لها)
