بوجه شاحب.. تسريب صورة روان بن حسين من داخل السجن في دبي وأنباء عن إضرابها عن الطعام

انتشرت صورة مسربة للفنانة والفاشينستا عبر مواقع التواصل هي الأولى لها من داخل السجن المركزي في دبي.وأظهرت صورة روان الأولى من السجن، شحوب لون بشرتها وتعبها، ولكن مع حفاظها على جمالها وحسنها.

وجاء نشر الصورة تزامناً مع أنباءٍ عن دخولها في إضراب عن الطعام، بعد تجديد مدة حبسها عاماً إضافياً، بسبب اعتدائها على حارسة في السجن وفق تقارير إعلامية.



وكانت في دبي أصدرت في شهر أذار الماضي حكمها روان بن حسين، بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المختصة.



وجاء هذا القرار بعدما ألقت القبض عليها وهي في حالة "سكر" في مكان عام، وتسببت في أعمال شغب نتيجة حركاتها غير الطبيعية، وبينت التحقيقات ان الشابة الكويتية اعتدت على أفراد من ووجهت لهم ألفاظا نابية، أثناء تأديتهم عملهم.



وأمرت في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.(لها)