كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو

تحدثت الفنانة عن مشاعرها الصعبة بعد وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج المصري ، مؤكدة أن حياتها لم تعد كما كانت، وأنها لا ترى أن الأمور ستعود الى طبيعتها في الوقت الحالي.وقالت كارول فير برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية على قناة "ONE": "الحياة عمرها ما هترجع عادية.. على الأقل في الفترة الحالية بسبب ظروف وفاة زوجي وليد مصطفى".وأضافت: "مصر بلدي، بس بعد ما رجعت مصر بعد وفاة وليد حسيت بغربة.. حسيت كأن البلد كلها اتغيرت مش نفس البلد اللي أعرفها.. أنا اتعرفت على مصر وحبيت مصر أكتر بعيون وليد مصطفى".وبكت كارول لحظة مقولة منى لها إن الناس قالوا إن كارول لم تحزن على زوجها، مؤكدة أن الكثيرين يعتقدون ان الفنانين عندما يصعدون على المسرح للغناء والرقص أنهم لا يشعرون بالحزن على من فقدوهم ولا يدركون ان الفنان يكون مدمراً من الداخل ولا يشعر به أحد.واستعرضت كارول رحلة زوجها المؤلمة مع المرض، بدءًا من فشل عملية زرع الكلى عام 2018، وما تلاها من جلسات غسيل كلوي مستمرة، ثم مشكلات القلب التي استدعت تركيب دعامات. وأضافت: "القلب تعب من كثرة ، لكنه كان متفائلًا رغم كل المعاناة.وأكدت أن ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات أصبحت محور حياتها بعد رحيل والدها، وقالت إنها عادت الى مصر مؤخرًا من أجل استقرار ابنتها وتعليمها.وأشارت الى أن الطفلة تأثرت بشدة بفقدان والدها حتى إنها ارتدت الأسود تعبيرًا عن حزنها، لكن كارول حاولت إقناعها بأن والدها كان سيفضّل أن تفرح وتلبس الألوان.وفي ختام حديثها، عبّرت كارول عن حجم الألم الذي عايشته طوال سنوات مرض زوجها، مؤكدة أن ابنتها أصبحت دافعها الأساسي للاستمرار والمضي قدمًا، رغم أن الحياة لم تعد كما كانت بالنسبة لها.(لها)