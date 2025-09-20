رقصت بالعصا.. مذيعة أخبار الـ LBCI تُفاجئ الجمهور بهواية جديدة بعيداً من الاستديو (صور)



Advertisement

وأطلت نيكول بفستان احمر أنيق خلال تواجدها في مصر في إحدى الحفلات حيث بدت وهي ترقص بعفوية وبالعصا على الأنغام الشعبية . نشرت مذيعة الـ فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق .وأطلت نيكول بفستان احمر أنيق خلال تواجدها في مصر في إحدى الحفلات حيث بدت وهي ترقص بعفوية وبالعصا على الأنغام الشعبية .

واعتبر العديد من المتابعين ان نيكول قامت بخطوة عفوية تعبيرا عن حبها لدولة مصر.