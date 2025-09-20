29
فنون ومشاهير
رقصت بالعصا.. مذيعة أخبار الـ LBCI تُفاجئ الجمهور بهواية جديدة بعيداً من الاستديو (صور)
Lebanon 24
20-09-2025
|
03:44
A-
A+
نشرت مذيعة
أخبار
الـ
lbci
نيكول حجل
فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
.
وأطلت نيكول بفستان احمر أنيق خلال تواجدها في مصر في إحدى الحفلات حيث بدت وهي ترقص بعفوية وبالعصا على الأنغام الشعبية
المصرية
.
واعتبر العديد من المتابعين ان نيكول قامت بخطوة عفوية تعبيرا عن حبها لدولة مصر.
