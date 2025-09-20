Advertisement

فنون ومشاهير

رقصت بالعصا.. مذيعة أخبار الـ LBCI تُفاجئ الجمهور بهواية جديدة بعيداً من الاستديو (صور)

Lebanon 24
20-09-2025 | 03:44
نشرت مذيعة أخبار الـ lbci نيكول حجل فيديوهات عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وأطلت نيكول بفستان احمر أنيق خلال تواجدها في مصر في إحدى الحفلات حيث بدت وهي ترقص بعفوية وبالعصا على الأنغام الشعبية المصرية.
 
 
 
 
 
 
 
 
واعتبر العديد من المتابعين ان نيكول قامت بخطوة عفوية تعبيرا عن حبها لدولة مصر. 
 
نيكول حجل

انستغرام

المصرية

ستوري

أنغام

مصرية

lbci

