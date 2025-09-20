بعد اتهامات العاملة المنزلية التي أحدثت ضجة.. هكذا رد فارس كرم عليها

Advertisement

نشرت منصة تُعنى بالشؤون النسوية تحقيقاً اتهمت فيه الفنان وزوجته باستغلال عاملة منزلية سابقة تحمل الجنسية .وتحوّل الملف سريعاً إلى قضية رأي عام، دفعت بكرم إلى الرد ببيان رسمي نفى فيه الاتهامات بشكل قاطع.ووصف كرم في البيان ما نشرته المنصة بأنه " مغرضة تهدف إلى تشويه السمعة".وأكد أن العاملات في منزله ومنزل والدته يُعاملن كأفراد من العائلة، مشيراً إلى أن بعضهن يعملن معه منذ أكثر من عشر سنوات في أجواء قائمة على الاحترام والرعاية.وأوضح كرم أنه إلى رفع دعوى قضائية ضد المكتب الذي كان وسيطاً في تشغيل العاملة، إضافة إلى الصفحة الإلكترونية التي أعادت نشر التحقيق، معتبراً أن ما حدث يدخل في إطار الحملات التي تستهدف صورته الفنية والشخصية أمام الجمهور.كما كشف البيان أن الفنان تقدّم عبر محاميه بملف رسمي أمام اللبناني، يتضمن وثائق وأوراقاً قانونية تتعلق بعلاقة العمل بينه وبين العاملة السابقة، معتبراً أن القانون هو المرجع الوحيد للفصل في هذه الادعاءات، وأوضح أن الاستمرار في تداول هذه الأخبار سيضع الجهات الناشرة تحت طائلة المساءلة.وكانت المنصة أوردت في تحقيقها الذي أثار ضجة واسعة، رواية استندت إلى تصريحات العاملة السابقة غريس ويمبار، البالغة من العمر 45 عاماً، والتي عملت لدى كرم في الفترة الممتدة بين 29 نيسان و11 حزيران 2021.وأفادت العاملة بأنها تعرضت للعزل عن العالم الخارجي وأُجبرت على أداء مهام طويلة في منزل الفنان ومنزل والدته، من دون أجر أو فترات راحة، وأشارت أيضاً إلى أنها لم تحصل على الرعاية الطبية عندما مرضت واتُهمت بادعاء المرض.كما ذكرت العاملة في تصريح مسجل للمنصة، أن زوجة كرم أساءت معاملتها بمنعها من استخدام الحمام أو الاستحمام إلا بإذن مسبق، وهو ما جعلها تصف حياتها خلال تلك الفترة بأنها أشبه بالسجن.