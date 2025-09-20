Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اتهامات العاملة المنزلية التي أحدثت ضجة.. هكذا رد فارس كرم عليها

Lebanon 24
20-09-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1419326-638939634197849132.jpg
Doc-P-1419326-638939634197849132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت منصة تُعنى بالشؤون النسوية تحقيقاً اتهمت فيه الفنان فارس كرم وزوجته باستغلال عاملة منزلية سابقة تحمل الجنسية الكينية.
Advertisement

وتحوّل الملف سريعاً إلى قضية رأي عام، دفعت بكرم إلى الرد ببيان رسمي نفى فيه الاتهامات بشكل قاطع. 

ووصف كرم في البيان  ما نشرته المنصة بأنه "أخبار مغرضة تهدف إلى تشويه السمعة".

وأكد أن العاملات في منزله ومنزل والدته يُعاملن كأفراد من العائلة، مشيراً إلى أن بعضهن يعملن معه منذ أكثر من عشر سنوات في أجواء قائمة على الاحترام والرعاية.

وأوضح كرم أنه بادر إلى رفع دعوى قضائية ضد المكتب الذي كان وسيطاً في تشغيل العاملة، إضافة إلى الصفحة الإلكترونية التي أعادت نشر التحقيق، معتبراً أن ما حدث يدخل في إطار الحملات التي تستهدف صورته الفنية والشخصية أمام الجمهور.

كما كشف البيان أن الفنان تقدّم عبر محاميه بملف رسمي أمام القضاء اللبناني، يتضمن وثائق وأوراقاً قانونية تتعلق بعلاقة العمل بينه وبين العاملة السابقة، معتبراً أن القانون هو المرجع الوحيد للفصل في هذه الادعاءات، وأوضح أن الاستمرار في تداول هذه الأخبار سيضع الجهات الناشرة تحت طائلة المساءلة.

وكانت المنصة أوردت في تحقيقها الذي أثار ضجة واسعة، رواية استندت إلى تصريحات العاملة السابقة غريس ويمبار، البالغة من العمر 45 عاماً، والتي عملت لدى كرم في الفترة الممتدة بين 29 نيسان و11 حزيران 2021.

وأفادت العاملة بأنها تعرضت للعزل عن العالم الخارجي وأُجبرت على أداء مهام طويلة في منزل الفنان ومنزل والدته، من دون أجر أو فترات راحة، وأشارت أيضاً إلى أنها لم تحصل على الرعاية الطبية عندما مرضت واتُهمت بادعاء المرض.

كما ذكرت العاملة في تصريح مسجل للمنصة، أن زوجة كرم أساءت معاملتها بمنعها من استخدام الحمام أو الاستحمام إلا بإذن مسبق، وهو ما جعلها تصف حياتها خلال تلك الفترة بأنها أشبه بالسجن.
مواضيع ذات صلة
أصغر أجهزة الأمن المنزلي التي تُحدث فرقا كبيرا
lebanon 24
20/09/2025 13:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل الخزنة... عاملة منزلية تسرق مبلغًا ضخمًا والأمن يوقفها (صورة)
lebanon 24
20/09/2025 13:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير... من هي الشابة التي غنّى لها فارس كرم خلال حفله؟ (فيديو)
lebanon 24
20/09/2025 13:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كرم وفارس يبحثان حاجات الكورة مع رسامني
lebanon 24
20/09/2025 13:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

القضاء ا

فارس كرم

الكينية

القضاء

لبنان

أخبار

بادر

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2025-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:33 | 2025-09-20
04:50 | 2025-09-20
03:44 | 2025-09-20
03:08 | 2025-09-20
02:55 | 2025-09-20
02:38 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24