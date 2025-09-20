27
من أصول لبنانية… هل يكون إيكار هو الأرنب الذي حيّر فرنسا؟
Lebanon 24
20-09-2025
|
12:49
A-
A+
خطف "الأرنب" الأضواء في برنامج "
ماسك
سينغر" على شاشة TF1 بعد أداء مؤثر لأغنية "My Heart Will Go On" لسيلين ديون، ما أعاد إشعال الجدل حول هويته الحقيقية.
وبحسب تحقيق خاص لموقع "بيور ميديا" الفرنسي، تتزايد الترجيحات بأن يكون خلف القناع الفنان والمؤلف الموسيقي الفرنسي-اللبناني إيكار (Ycare)، مستندًا إلى تلميحات البرنامج في الحلقتين السابقتين (12 و19 أيلول). ومن بين هذه التلميحات: "لم أعش دائمًا هنا"، "تركت كل شيء من أجل شغفي"، "قررت أن أحكي حياتي، قصة رجل"، و"الوشوم".
السيرة الذاتية
لإيكار تدعم هذه الإشارات: وُلد في دكار بالسنغال قبل انتقاله إلى
فرنسا
، عمل في البنوك بعد حصوله على
ماجستير
في
إدارة الأعمال
، ثم ترك كل شيء ليتفرغ للموسيقى. وهو معروف بكثرة وشومه، وانضمامه إلى فرقة Les Enfoirés الخيرية، إلى جانب أغنيته الشهيرة "Quelque part en été" عام 2018، والتي تعكس إحدى الدلائل المتعلقة بالصيف.
ورغم إعجاب
لجنة التحكيم
بأداء "الأرنب"، انقسمت الآراء حول هويته. فبينما لمح الممثل ميشال يون إلى كشف الشخصية في الحلقة المقبلة، رشّح أعضاء آخرون أسماء مثل جان-بابتست مونييه،
إيمانويل
موار، ديفيد هاليداي، وروش فوازان.
مع ذلك، يرى كثيرون أن تراكم الأدلة الصوتية والمرجعية يجعل من إيكار أبرز المرشحين، خصوصًا مع صوته المميز وحضوره المسرحي، ما يفسر الشعبية الكبيرة التي يحققها "الأرنب" بين متابعي البرنامج.
