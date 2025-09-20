Advertisement

فنون ومشاهير

من أصول لبنانية… هل يكون إيكار هو الأرنب الذي حيّر فرنسا؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1419477-638939948630720272.png
Doc-P-1419477-638939948630720272.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خطف "الأرنب" الأضواء في برنامج "ماسك سينغر" على شاشة TF1 بعد أداء مؤثر لأغنية "My Heart Will Go On" لسيلين ديون، ما أعاد إشعال الجدل حول هويته الحقيقية.
Advertisement

وبحسب تحقيق خاص لموقع "بيور ميديا" الفرنسي، تتزايد الترجيحات بأن يكون خلف القناع الفنان والمؤلف الموسيقي الفرنسي-اللبناني إيكار (Ycare)، مستندًا إلى تلميحات البرنامج في الحلقتين السابقتين (12 و19 أيلول). ومن بين هذه التلميحات: "لم أعش دائمًا هنا"، "تركت كل شيء من أجل شغفي"، "قررت أن أحكي حياتي، قصة رجل"، و"الوشوم".

السيرة الذاتية لإيكار تدعم هذه الإشارات: وُلد في دكار بالسنغال قبل انتقاله إلى فرنسا، عمل في البنوك بعد حصوله على ماجستير في إدارة الأعمال، ثم ترك كل شيء ليتفرغ للموسيقى. وهو معروف بكثرة وشومه، وانضمامه إلى فرقة Les Enfoirés الخيرية، إلى جانب أغنيته الشهيرة "Quelque part en été" عام 2018، والتي تعكس إحدى الدلائل المتعلقة بالصيف.

ورغم إعجاب لجنة التحكيم بأداء "الأرنب"، انقسمت الآراء حول هويته. فبينما لمح الممثل ميشال يون إلى كشف الشخصية في الحلقة المقبلة، رشّح أعضاء آخرون أسماء مثل جان-بابتست مونييه، إيمانويل موار، ديفيد هاليداي، وروش فوازان.

مع ذلك، يرى كثيرون أن تراكم الأدلة الصوتية والمرجعية يجعل من إيكار أبرز المرشحين، خصوصًا مع صوته المميز وحضوره المسرحي، ما يفسر الشعبية الكبيرة التي يحققها "الأرنب" بين متابعي البرنامج.
مواضيع ذات صلة
رعد: قد يكون الهدف من هذا القرار ان تكون المشكلة داخلية بدل ان تكون لبنانية - اسرائيلية
lebanon 24
21/09/2025 00:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للعربية: الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية
lebanon 24
21/09/2025 00:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: بعدما وافقت الحكومة على الورقة الاميركية واصل العدوّ من إحتلاله للأراضي اللبنانية واغتيالاته
lebanon 24
21/09/2025 00:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بهاء الحريري فور وصوله إلى بيروت: السلاح من الضروري ان يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية ولبنان يحتاج الى الصادقين والمخلصين له
lebanon 24
21/09/2025 00:31:07 Lebanon 24 Lebanon 24

السيرة الذاتية

إدارة الأعمال

لجنة التحكيم

سيلين ديون

إيمانويل

ماجستير

مانويل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:16 | 2025-09-20
15:38 | 2025-09-20
14:57 | 2025-09-20
14:34 | 2025-09-20
10:18 | 2025-09-20
08:06 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24