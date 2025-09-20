من أصول لبنانية… هل يكون إيكار هو الأرنب الذي حيّر فرنسا؟

Advertisement

وبحسب تحقيق خاص لموقع "بيور ميديا" الفرنسي، تتزايد الترجيحات بأن يكون خلف القناع الفنان والمؤلف الموسيقي الفرنسي-اللبناني إيكار (Ycare)، مستندًا إلى تلميحات البرنامج في الحلقتين السابقتين (12 و19 أيلول). ومن بين هذه التلميحات: "لم أعش دائمًا هنا"، "تركت كل شيء من أجل شغفي"، "قررت أن أحكي حياتي، قصة رجل"، و"الوشوم".لإيكار تدعم هذه الإشارات: وُلد في دكار بالسنغال قبل انتقاله إلى ، عمل في البنوك بعد حصوله على في ، ثم ترك كل شيء ليتفرغ للموسيقى. وهو معروف بكثرة وشومه، وانضمامه إلى فرقة Les Enfoirés الخيرية، إلى جانب أغنيته الشهيرة "Quelque part en été" عام 2018، والتي تعكس إحدى الدلائل المتعلقة بالصيف.ورغم إعجاب بأداء "الأرنب"، انقسمت الآراء حول هويته. فبينما لمح الممثل ميشال يون إلى كشف الشخصية في الحلقة المقبلة، رشّح أعضاء آخرون أسماء مثل جان-بابتست مونييه، موار، ديفيد هاليداي، وروش فوازان.مع ذلك، يرى كثيرون أن تراكم الأدلة الصوتية والمرجعية يجعل من إيكار أبرز المرشحين، خصوصًا مع صوته المميز وحضوره المسرحي، ما يفسر الشعبية الكبيرة التي يحققها "الأرنب" بين متابعي البرنامج.