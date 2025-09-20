Advertisement

فنون ومشاهير

ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا

Lebanon 24
20-09-2025 | 15:38
أعلن المغني البريطاني موريسي إلغاء اثنتين من حفلاته المقررة في الولايات المتحدة بعد تلقيه "تهديدًا حقيقيًا" لحياته، وفق ما جاء في بيان نُشر على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة.
وكان من المقرر أن يُحيي موريسي حفلاً مساء الجمعة في منتجع وكازينو فوكسوودز بولاية كونيتيكت، وحفلاً آخر السبت في قاعة "إم جي إم" للموسيقى في فينواي بمدينة بوسطن، لكن القائمين على الحفلات أكدوا إلغاءهما "من باب الحيطة والحذر على سلامة الفنان والجمهور".

وأوضح البيان أن جميع التذاكر سيتم استرداد قيمتها تلقائيًا من نقاط الشراء الأصلية، موجّهًا الشكر للجمهور على تفهمه.
 
ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد أو الجهة التي تقف وراءه، في حين أشارت إدارة موريسي إلى أنها تتخذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامته في المواعيد القادمة.

 
