"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر

فجّر الفنان شاكر، نجل المطرب ، مفاجأة غير متوقعة بإعلانه أن والده كان على وشك تجسيد للموسيقار الراحل في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن المشروع.

وأوضح محمد في تصريحات أن القائمين على العمل اشترطوا على فضل التوقف عن الغناء لمدة ثمانية أشهر كاملة للتفرغ للتصوير، وهو ما رفضه الفنان اللبناني مفضّلًا البقاء على تواصل مع جمهوره من خلال صوته الذي اعتبره مصدر نجاحه الأول.

: "والدي كان متأثرًا جدًا بحياة حمدي وحماسه كبير لتقديم هذا العمل، لكن شرط التوقف عن الغناء جعله يعيد التفكير ويتراجع". (العين)