فنون ومشاهير
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
Lebanon 24
20-09-2025
|
16:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجّر الفنان
اللبناني محمد
شاكر، نجل المطرب
فضل شاكر
، مفاجأة غير متوقعة بإعلانه أن والده كان على وشك تجسيد
السيرة الذاتية
للموسيقار الراحل
بليغ حمدي
في عمل درامي، قبل أن يتراجع عن المشروع.
وأوضح محمد في تصريحات أن القائمين على العمل اشترطوا على فضل التوقف عن الغناء لمدة ثمانية أشهر كاملة للتفرغ للتصوير، وهو ما رفضه الفنان اللبناني مفضّلًا البقاء على تواصل مع جمهوره من خلال صوته الذي اعتبره مصدر نجاحه الأول.
وقال محمد
: "والدي كان متأثرًا جدًا بحياة
بليغ
حمدي وحماسه كبير لتقديم هذا العمل، لكن شرط التوقف عن الغناء جعله يعيد التفكير ويتراجع". (العين)
