31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
Lebanon 24
20-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبّر الفنان اللبناني
راغب علامة
عن فخره الكبير بزوجته جيهان، مؤكدًا أنها "ست عظيمة" وأن تصريحاته السابقة عن أنها لم تُحسن اختياره كانت مجرد مزحة.
Advertisement
وقال
راغب
في تصريحات لموقع "المشهد": "من نعم الله عليّ أن تكون جيهان زوجتي"، موضحًا أن حياتهما اليومية تختلف
عن الصورة
العامة، حيث تتعامل جيهان معه كراغب الإنسان، بينما هو يوازن بين حياته الشخصية وجمهوره الذي يعتبره جزءًا من حياته.
وعن سر نجاحه المستمر، أشار علامة إلى علاقته الخاصة بجمهوره، قائلاً إنه يشعر وكأنه يلتقي بحبيبته في كل مرة يقف فيها على المسرح. وأضاف: "الجمهور هو جزء مني، وهم من صنعوا نجاحي، ولذلك من الطبيعي أن يكون بيننا تفاعل دائم وأخذ آراء متبادلة".
مواضيع ذات صلة
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
Lebanon 24
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
21/09/2025 11:51:14
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
21/09/2025 11:51:14
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا طلب رئيس الجمهورية من راغب علامة؟
Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا طلب رئيس الجمهورية من راغب علامة؟
21/09/2025 11:51:14
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
Lebanon 24
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
21/09/2025 11:51:14
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة
عن الصورة
ون بين
لبنان
حسن ا
تيار
راغب
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
Lebanon 24
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
04:17 | 2025-09-21
21/09/2025 04:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
Lebanon 24
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
02:31 | 2025-09-21
21/09/2025 02:31:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
16:16 | 2025-09-20
20/09/2025 04:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
Lebanon 24
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
15:38 | 2025-09-20
20/09/2025 03:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
14:57 | 2025-09-20
20/09/2025 02:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:17 | 2025-09-21
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
02:31 | 2025-09-21
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
16:16 | 2025-09-20
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
15:38 | 2025-09-20
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
14:57 | 2025-09-20
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
14:34 | 2025-09-20
بعد عمليات التجميل.. هكذا بدت هذه الفنانة (صور)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24