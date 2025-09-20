بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟

Advertisement

عبّر الفنان اللبناني عن فخره الكبير بزوجته جيهان، مؤكدًا أنها "ست عظيمة" وأن تصريحاته السابقة عن أنها لم تُحسن اختياره كانت مجرد مزحة.وقال في تصريحات لموقع "المشهد": "من نعم الله عليّ أن تكون جيهان زوجتي"، موضحًا أن حياتهما اليومية تختلف العامة، حيث تتعامل جيهان معه كراغب الإنسان، بينما هو يوازن بين حياته الشخصية وجمهوره الذي يعتبره جزءًا من حياته.وعن سر نجاحه المستمر، أشار علامة إلى علاقته الخاصة بجمهوره، قائلاً إنه يشعر وكأنه يلتقي بحبيبته في كل مرة يقف فيها على المسرح. وأضاف: "الجمهور هو جزء مني، وهم من صنعوا نجاحي، ولذلك من الطبيعي أن يكون بيننا تفاعل دائم وأخذ آراء متبادلة".