Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟

Lebanon 24
20-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419544-638940083954144472.png
Doc-P-1419544-638940083954144472.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن فخره الكبير بزوجته جيهان، مؤكدًا أنها "ست عظيمة" وأن تصريحاته السابقة عن أنها لم تُحسن اختياره كانت مجرد مزحة.
Advertisement

وقال راغب في تصريحات لموقع "المشهد": "من نعم الله عليّ أن تكون جيهان زوجتي"، موضحًا أن حياتهما اليومية تختلف عن الصورة العامة، حيث تتعامل جيهان معه كراغب الإنسان، بينما هو يوازن بين حياته الشخصية وجمهوره الذي يعتبره جزءًا من حياته.

وعن سر نجاحه المستمر، أشار علامة إلى علاقته الخاصة بجمهوره، قائلاً إنه يشعر وكأنه يلتقي بحبيبته في كل مرة يقف فيها على المسرح. وأضاف: "الجمهور هو جزء مني، وهم من صنعوا نجاحي، ولذلك من الطبيعي أن يكون بيننا تفاعل دائم وأخذ آراء متبادلة".
مواضيع ذات صلة
"يمكن هي ما أحسنت الاختيار".. راغب علامة يُثير الجدل بتصريح عن زوجته جيهان (فيديو)
lebanon 24
21/09/2025 11:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة راغب علامة بسبب القبلات.. تامر حسني يهرب من إحدى المعجبات شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
lebanon 24
21/09/2025 11:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. ماذا طلب رئيس الجمهورية من راغب علامة؟
lebanon 24
21/09/2025 11:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الشائعات التي تطال عائلتها... إليكم ما قالته زوجة راغب علامة (صورة)
lebanon 24
21/09/2025 11:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24

راغب علامة

عن الصورة

ون بين

لبنان

حسن ا

تيار

راغب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:17 | 2025-09-21
02:31 | 2025-09-21
16:16 | 2025-09-20
15:38 | 2025-09-20
14:57 | 2025-09-20
14:34 | 2025-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24