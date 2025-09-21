أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)

نشرت ، زوجة سيلو صعب نجل مصمم الأزياء ، عبر حسابها على إنستغرام فيديو وصورة، أطلت فيهما متألقة بفستان تول مرصع بالترتر من تصميم عمها المصمم ضمن مجموعة الدار لما قبل خريف 2025، خلال جلسة تصوير بدت كأنها على البحر.

Advertisement