31
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
31
o
جونية
31
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
Lebanon 24
21-09-2025
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
زين قطامي
، زوجة سيلو صعب نجل مصمم الأزياء
اللبناني العالمي
ايلي صعب
، عبر حسابها على إنستغرام فيديو وصورة، أطلت فيهما متألقة بفستان تول مرصع بالترتر من تصميم عمها المصمم ضمن مجموعة الدار لما قبل خريف 2025، خلال جلسة تصوير بدت كأنها على البحر.
Advertisement
الفستان، الذي جمع بين فخامة حقبة Belle Epoque ورقيّ قصات السبعينيات، تميز بقصته المحتشمة والفخمة في الوقت نفسه، مستوحى من "الغموض الخالد لقطار الشرق السريع"، ما أضفى لمسة درامية على إطلالتها تتناغم مع أجواء الغروب على الشاطئ.
مواضيع ذات صلة
أطلت بملابس صيفية.. صورٌ جديدة من شهل عسل زين قطامي وسيليو صعب
Lebanon 24
أطلت بملابس صيفية.. صورٌ جديدة من شهل عسل زين قطامي وسيليو صعب
21/09/2025 11:51:20
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
Lebanon 24
نانسي عجرم وزين قطامي بالفستان ذاته من إيلي صعب.. من هي الأجمل؟
21/09/2025 11:51:20
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
Lebanon 24
مرمر تتألق بفستان من إيلي صعب في حفل ما قبل زفاف الدكتورة يومي
21/09/2025 11:51:20
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. هكذا احتفلت زين قطامي بعيد ميلاد زوجها سيليو صعب (فيديو)
21/09/2025 11:51:20
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبناني العالمي
اية الجمال
ايلي صعب
انستغرام
لبنان
الخال
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
Lebanon 24
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
04:17 | 2025-09-21
21/09/2025 04:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
Lebanon 24
بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
23:00 | 2025-09-20
20/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
Lebanon 24
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
16:16 | 2025-09-20
20/09/2025 04:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
Lebanon 24
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
15:38 | 2025-09-20
20/09/2025 03:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
Lebanon 24
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
14:57 | 2025-09-20
20/09/2025 02:57:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
Lebanon 24
هو في المستشفى وحالته حرجة.. هل تعرض بشار الأسد للتسمم؟
16:08 | 2025-09-20
20/09/2025 04:08:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
Lebanon 24
ما الذي يجري بين "القوّات" و"التيّار" في البترون؟
12:00 | 2025-09-20
20/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
08:06 | 2025-09-20
20/09/2025 08:06:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
Lebanon 24
الجنوب على فوهة بركان من جديد؟
09:01 | 2025-09-20
20/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:17 | 2025-09-21
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
23:00 | 2025-09-20
بعد أن صرّح أنّها لم تحسن اختياره.. ماذا قال راغب علامة عن زوجته؟
16:16 | 2025-09-20
"شرط" يُطيح بحلم فضل شاكر
15:38 | 2025-09-20
ألغى حفلاته.. تهديدات حقيقية بالقتل تطال فنانًا
14:57 | 2025-09-20
بالصور.. جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلادها
14:34 | 2025-09-20
بعد عمليات التجميل.. هكذا بدت هذه الفنانة (صور)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
21/09/2025 11:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24