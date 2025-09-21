Advertisement

أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)

Lebanon 24
21-09-2025 | 02:31
نشرت زين قطامي، زوجة سيلو صعب نجل مصمم الأزياء اللبناني العالمي ايلي صعب، عبر حسابها على إنستغرام فيديو وصورة، أطلت فيهما متألقة بفستان تول مرصع بالترتر من تصميم عمها المصمم ضمن مجموعة الدار لما قبل خريف 2025، خلال جلسة تصوير بدت كأنها على البحر.
زين قطامي بفستان <a class='entities-links' href='/entity/2745451994/ايلي/ar/1?utm_term=PublicFigures-ايلي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-ايلي&id=286209&catid=0&pagetype=PublicFigures'>ايلي</a> صعب المرصع بالترتر على البحر (انستغرام)


الفستان، الذي جمع بين فخامة حقبة Belle Epoque ورقيّ قصات السبعينيات، تميز بقصته المحتشمة والفخمة في الوقت نفسه، مستوحى من "الغموض الخالد لقطار الشرق السريع"، ما أضفى لمسة درامية على إطلالتها تتناغم مع أجواء الغروب على الشاطئ.
 
 
 
 
 
 
