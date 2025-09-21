Advertisement

مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟

Lebanon 24
21-09-2025 | 04:17
انطلقت في لبنان عمليات التصوير الأولى للمسلسل الدرامي السوري "سعادة المجنون"، بحضور المخرج سيف الدين سبيعي ونجوم العمل مثل باسم ياخور، عابد فهد، وسلافة معمار.
وأثار تصوير العمل خارج سوريا جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض تفسيرات متعددة، من بينها صعوبة عودة باسم ياخور إلى سوريا بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط نظام بشار الأسد.

العمل من إنتاج شركة غولدن لاين، التي اعتادت تصوير أعمالها بين سوريا ولبنان وفق الظروف السياسية والإنتاجية، وأوضح مصدر إعلامي سوري  في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن جزءًا كبيرًا من مشاهد المسلسل سيُصور لاحقًا داخل سوريا، وأن اختيار لبنان لم يكن مرتبطًا باختطاف المنتج السوري محمد قبنض، بل جاء كخيار بديل بسبب البنية التحتية غير المكتملة لإنتاج الدراما السورية. (ارم نيوز)
