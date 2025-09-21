مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟

انطلقت في عمليات التصوير الأولى للمسلسل الدرامي السوري " المجنون"، بحضور المخرج سبيعي ونجوم العمل مثل ، ، وسلافة معمار.

وأثار تصوير العمل خارج جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول البعض تفسيرات متعددة، من بينها صعوبة عودة باسم ياخور إلى سوريا بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عقب سقوط .



العمل من إنتاج شركة غولدن لاين، التي اعتادت تصوير أعمالها بين سوريا ولبنان وفق الظروف السياسية والإنتاجية، وأوضح مصدر إعلامي سوري في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن جزءًا كبيرًا من مشاهد المسلسل سيُصور لاحقًا داخل سوريا، وأن اختيار لبنان لم يكن مرتبطًا باختطاف المنتج السوري محمد قبنض، بل جاء كخيار بديل بسبب البنية التحتية غير المكتملة لإنتاج الدراما . (ارم نيوز)