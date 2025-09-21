Advertisement

فنون ومشاهير

مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)

Lebanon 24
21-09-2025 | 06:45
كشفت خبيرة التجميل مي كمال الدين عن مفاجأة كبيرة تتعلق بأسباب انفصالها عن الفنان أحمد مكي، مؤكدة أن العلاقة السابقة تركت أثرًا إيجابيًا في حياتها رغم انتهاء الزواج.
Advertisement


وأضافت أن هناك من حاول التسبب في الفُرقة بينهما، مما أدى إلى فقدانهما لبعضهما.


قالت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام": أحمد كان سبب رئيسي لتحويل حياتي للأفضل، وقف جنبي في تعبي أكتر من مرة.. ودعيت له في الكعب


وأضافت: "أحمد مكي مش أي شخص.. دا ابني، شكرًا ليك يا مكي إنك كنت في حياتي. أنا راضية بقاء الله وقدره ومش هسامح السبب في خسارتنا لبعض.. حسبي الله ونعم الوكيل".




















جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24