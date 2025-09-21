مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)

Advertisement

كشفت خبيرة التجميل مي عن مفاجأة كبيرة تتعلق بأسباب انفصالها عن الفنان ، مؤكدة أن العلاقة السابقة تركت أثرًا إيجابيًا في حياتها رغم انتهاء الزواج.وأضافت أن هناك من حاول التسبب في الفُرقة بينهما، مما أدى إلى فقدانهما لبعضهما.قالت مي عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام": أحمد كان سبب رئيسي لتحويل حياتي للأفضل، وقف جنبي في تعبي أكتر من مرة.. ودعيت له في الكعبوأضافت: "أحمد مكي مش أي شخص.. دا ابني، شكرًا ليك يا مكي إنك كنت في حياتي. أنا راضية بقاء الله وقدره ومش هسامح السبب في خسارتنا لبعض.. حسبي الله ونعم الوكيل".