يتواجدان معًا في مدينة إسبانية... هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟

أثارت قصة ارتباط بين الفنانة وطليقها الفنان حسام حبيب الجدل مجددًا، بعد انتشار تقارير صحافية عن تواجدهما معًا في مدينة ماربيا .ويُعتقد أن يقضي هناك عطلة بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، في محاولة لإعادة ترتيب علاقتهما بعيدًا عن ضغوط الإعلام.وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الفنانة وطليقها وصلا الخميس الماضي إلى المدينة الساحلية الواقعة في مقاطعة مالقة بجنوب .وبدت الأجواء بين الثنائي أكثر هدوءًا واستقرارًا، من الخلافات والتقلبات التي تصدرت أخبارهما لفترات طويلة عبر ومنصات التواصل الاجتماعي.وأوضحت التقارير أن وحسام يفضّلان قضاء هذه الفترة بهدوء في المدينة الساحلية المعروفة بأجوائها المريحة، بهدف الاسترخاء وتجديد النشاط، فيما أكد بعض نشطاء أن تواجد الفنانين في إسبانيا هو إرهاصة لعودتهما للحياة الزوجية من جديد، رغم تأكيدات حسام بأن ذلك أمر مستبعد. (لها)