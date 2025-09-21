31
فنون ومشاهير
يتواجدان معًا في مدينة إسبانية... هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟
21-09-2025
09:05
أثارت قصة ارتباط بين الفنانة
شيرين عبد الوهاب
وطليقها الفنان حسام حبيب الجدل مجددًا، بعد انتشار تقارير صحافية عن تواجدهما معًا في مدينة ماربيا
الإسبانية
.
ويُعتقد أن
الثنائي
يقضي هناك عطلة بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، في محاولة لإعادة ترتيب علاقتهما بعيدًا عن ضغوط الإعلام.
وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الفنانة
المصرية
وطليقها وصلا الخميس الماضي إلى المدينة الساحلية الواقعة في مقاطعة مالقة بجنوب
إسبانيا
.
وبدت الأجواء بين الثنائي أكثر هدوءًا واستقرارًا،
بعد سنوات
من الخلافات والتقلبات التي تصدرت أخبارهما لفترات طويلة عبر
وسائل الإعلام
ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التقارير أن
شيرين
وحسام يفضّلان قضاء هذه الفترة بهدوء في المدينة الساحلية المعروفة بأجوائها المريحة، بهدف الاسترخاء وتجديد النشاط، فيما أكد بعض نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي
أن تواجد الفنانين في إسبانيا هو إرهاصة لعودتهما للحياة الزوجية من جديد، رغم تأكيدات حسام بأن ذلك أمر مستبعد. (لها)
