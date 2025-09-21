Advertisement

وخلال كلامه، وجّه رفيق رسالة إلى اللبنانيين بغصة، قائلا:" حاسس حالي كمواطن لبناني أنا فشلت وانهزمت.. 50 سنة وأنا أعمل في المسرح وأحاول أن أطرح أسئلة لكي أجد مع المشاهدين وطنا".وقال:" هذا الوطن بهذا النظام هو "شروال مهترئ لا يترقع"، ونحن بحاجة إلى نظام جديد".أضاف:" يقول ويل لأمة تجزأت إلى طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها أمة.. أيها الشعب إذا يريد أطفالنا أن يعيشوا مع بعضهم بأمان وسلام يجب أن يكون لدينا دولة مدنية شعارها "الحرية والمساواة والخلود".