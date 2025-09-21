29
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
15
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بـ"غصة".. رسالة من رفيق علي أحمد إلى اللبنانيين
Lebanon 24
21-09-2025
|
14:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
كرّم الموركس دور الممثل اللبناني
رفيق علي أحمد
بجائزة موركس تكريمي عن مسيرته الطويلة ودوره في مسلسل "
بالدم
".
Advertisement
وخلال كلامه، وجّه رفيق
علي أحمد
رسالة إلى اللبنانيين بغصة، قائلا:" حاسس حالي كمواطن لبناني أنا فشلت وانهزمت.. 50 سنة وأنا أعمل في المسرح وأحاول أن أطرح أسئلة لكي أجد مع المشاهدين وطنا".
وقال:" هذا الوطن بهذا النظام هو "شروال مهترئ لا يترقع"، ونحن بحاجة إلى نظام جديد".
أضاف:"
جبران
يقول ويل لأمة تجزأت إلى طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها أمة.. أيها الشعب إذا يريد أطفالنا أن يعيشوا مع بعضهم بأمان وسلام يجب أن يكون لدينا دولة مدنية شعارها "الحرية والمساواة والخلود".
مواضيع ذات صلة
براك سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قرار الحكومة بـ"حصر السلاح" (الحدث)
Lebanon 24
براك سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قرار الحكومة بـ"حصر السلاح" (الحدث)
22/09/2025 01:01:05
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
Lebanon 24
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
22/09/2025 01:01:05
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة رسالة من لاريجاني إلى اللبنانيين... ماذا قال عن "المقاومة"؟
Lebanon 24
من عين التينة رسالة من لاريجاني إلى اللبنانيين... ماذا قال عن "المقاومة"؟
22/09/2025 01:01:05
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد الحريري: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من وحدة اللبنانيين
Lebanon 24
أحمد الحريري: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من وحدة اللبنانيين
22/09/2025 01:01:05
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رفيق علي أحمد
علي أحمد
أحمد إل
الطويل
أحمد ر
لبنان
جبران
بالدم
قد يعجبك أيضاً
تيم حسن برسالة للبنوك اللبنانية: وين مصرياتنا؟
Lebanon 24
تيم حسن برسالة للبنوك اللبنانية: وين مصرياتنا؟
14:42 | 2025-09-21
21/09/2025 02:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من الساحل الشمالي.. ميريام فارس تختتم موسم الصيف
Lebanon 24
من الساحل الشمالي.. ميريام فارس تختتم موسم الصيف
14:00 | 2025-09-21
21/09/2025 02:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يتواجدان معًا في مدينة إسبانية... هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟
Lebanon 24
يتواجدان معًا في مدينة إسبانية... هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟
09:05 | 2025-09-21
21/09/2025 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
Lebanon 24
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
06:45 | 2025-09-21
21/09/2025 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
Lebanon 24
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
04:17 | 2025-09-21
21/09/2025 04:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
Lebanon 24
مفاجأة مدوية عن اغتيال نصرالله.. أجهزة سرية في مخبئه!
03:12 | 2025-09-21
21/09/2025 03:12:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
Lebanon 24
مَن أوحى لقاسم بضرورة الانفتاح على السعودية؟
09:00 | 2025-09-21
21/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
Lebanon 24
"حزب الله" في سوريا مُجدداً.. لماذا "العودة" ضرورية؟
04:00 | 2025-09-21
21/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
Lebanon 24
هل من إغلاق للمدارس غدًا؟ بيان لوزيرة التربية يوضح
15:44 | 2025-09-21
21/09/2025 03:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
Lebanon 24
بن فرحان لبري: لا نستهدف وجود الشيعة
23:12 | 2025-09-20
20/09/2025 11:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:42 | 2025-09-21
تيم حسن برسالة للبنوك اللبنانية: وين مصرياتنا؟
14:00 | 2025-09-21
من الساحل الشمالي.. ميريام فارس تختتم موسم الصيف
09:05 | 2025-09-21
يتواجدان معًا في مدينة إسبانية... هل عادت شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب؟
06:45 | 2025-09-21
مفاجأة غير متوقعة... خبيرة تجميل تكشف سبب انفصالها عن زوجها الفنان (صور)
04:17 | 2025-09-21
مسلسل سوري يثير الجدل بسبب تصويره في لبنان.. فما القصة؟
02:31 | 2025-09-21
أطلت بغاية الجمال والأناقة.. زين قطامي بفستان لافت من إيلي صعب (صور)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
22/09/2025 01:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24