Advertisement

فنون ومشاهير

بـ"غصة".. رسالة من رفيق علي أحمد إلى اللبنانيين

Lebanon 24
21-09-2025 | 14:59
A-
A+
Doc-P-1419811-638940894361731023.png
Doc-P-1419811-638940894361731023.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كرّم الموركس دور الممثل اللبناني رفيق علي أحمد بجائزة موركس تكريمي عن مسيرته الطويلة ودوره في مسلسل "بالدم". 
Advertisement

وخلال كلامه، وجّه رفيق علي أحمد رسالة إلى اللبنانيين بغصة، قائلا:" حاسس حالي كمواطن لبناني أنا فشلت وانهزمت.. 50 سنة وأنا أعمل في المسرح وأحاول أن أطرح أسئلة لكي أجد مع المشاهدين وطنا".

وقال:" هذا الوطن بهذا النظام هو "شروال مهترئ لا يترقع"، ونحن بحاجة إلى نظام جديد".

أضاف:" جبران يقول ويل لأمة تجزأت إلى طوائف وكل طائفة تعتبر نفسها أمة.. أيها الشعب إذا يريد أطفالنا أن يعيشوا مع بعضهم بأمان وسلام يجب أن يكون لدينا دولة مدنية شعارها "الحرية والمساواة والخلود".
 
مواضيع ذات صلة
براك سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قرار الحكومة بـ"حصر السلاح" (الحدث)
lebanon 24
22/09/2025 01:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تهدد بـ"الخطة ب"...حزب الله يوجّه رسالة تهدئة للسعودية وبن يزيد في بيروت
lebanon 24
22/09/2025 01:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
من عين التينة رسالة من لاريجاني إلى اللبنانيين... ماذا قال عن "المقاومة"؟
lebanon 24
22/09/2025 01:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد الحريري: الاعتداءات الإسرائيلية لن تنال من وحدة اللبنانيين
lebanon 24
22/09/2025 01:01:05 Lebanon 24 Lebanon 24

رفيق علي أحمد

علي أحمد

أحمد إل

الطويل

أحمد ر

لبنان

جبران

بالدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:42 | 2025-09-21
14:00 | 2025-09-21
09:05 | 2025-09-21
06:45 | 2025-09-21
04:17 | 2025-09-21
02:31 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24