Advertisement

فنون ومشاهير

في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين

Lebanon 24
21-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1419834-638940936205300137.jpg
Doc-P-1419834-638940936205300137.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تألّقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي في حفلة توزيع جوائز موركس دور 2025، حيث حصدت جائزتين هما: موركس نجمة الغناء اللبنانية والألبوم المتميز.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نوال الزغبي احتفلت بتخرّج إبنها في سويسرا (صور)
lebanon 24
22/09/2025 09:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
lebanon 24
22/09/2025 09:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
المركز الطبي في الجامعة الأميركية يحصد هذه الجائزة
lebanon 24
22/09/2025 09:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يسطع في كندا: روبوت الإنقاذ ARIES يحصد جائزة التميز
lebanon 24
22/09/2025 09:47:07 Lebanon 24 Lebanon 24

نوال الزغبي

اللبنانية

الموري

لبنان

زغبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:40 | 2025-09-22
00:30 | 2025-09-22
23:59 | 2025-09-21
14:59 | 2025-09-21
14:42 | 2025-09-21
14:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24