فنون ومشاهير
في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين
Lebanon 24
21-09-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تألّقت الفنانة
اللبنانية
نوال الزغبي
في حفلة توزيع جوائز موركس دور 2025، حيث حصدت جائزتين هما: موركس نجمة الغناء اللبنانية والألبوم المتميز.
