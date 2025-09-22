Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إعلانه عن زواجه قريباً.. هذا ما حلّ بعروس أحمد العوضي

Lebanon 24
22-09-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1419899-638941232017907933.jpg
Doc-P-1419899-638941232017907933.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

بعد إعلانه عن قصة "العروس السرية" قبل أشهر، يبدو ان هذه الصفحة طويت بالنسبة للفنان المصري أحمد العوضي بعدما كشف عن تفاصيل مرتبكة حول حياته العاطفية الحالية.
Advertisement

فخلال شهر رمضان الماضي، حلّ العوضي ضيفاً ضمن برنامج "رامز إيلون مصر"، حيث أعلن للمرة الأولى أنه يعيش قصة حب جديدة ويستعد للزواج بعد انتهاء الشهر الكريم، لكنه رفض الكشف عن هوية العروس أو ما إذا كانت من داخل الوسط الفني أم لا، مؤكداً أنه يفضل إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.
غير أن مرور أكثر من 7 أشهر على هذا الإعلان دون ظهور العروس أو إتمام الزواج الموعود، أعاد علامات الاستفهام من جديد حول حقيقة تلك القصة، خصوصاً بعدما صرح أحمد العوضي مؤخراً بأن وضعه العاطفي حالياً "عادي".

وخلال إحدى الفعاليات الفنية رد على سؤال من إحدى المراسلات حول مواصفات فتاة أحلامه وهل يعيش قصة حب حالياً، فأجاب بالنفي، مضيفاً: "الإنسان لا يختار من يحب بعقله، ولكن بالقلب.. وأول ما ابقى مغرم بحد هقولك". 

هذه التصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها تلميح غير مباشر بانتهاء العلاقة الغامضة والسرية قبل أن تُكلل بالزواج، أو حتى يتم الإعلان عنها رسمياً، وهو ما لم يؤكده الفنان أو ينفيه بشكل واضح حتى الآن.

يُذكر أن أحمد العوضي كان قد عاش قصة حب شهيرة مع النجمة ياسمين عبد العزيز، بدأت خلال تصوير مسلسل "لآخر نفس" عام 2019، وتوّجت بالزواج في عام 2020.(24)




مواضيع ذات صلة
وأخيرا شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف أسباب خلافه معها.. وهذا ما قاله عن طليقها أحمد العوضي (فيديو)
lebanon 24
22/09/2025 09:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: من المتوقع صدور إعلان رسمي عن اغتيال أبو عبيدة قريبًا
lebanon 24
22/09/2025 09:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طول انتظار.. حل قريب للاوتوستراد الساحلي
lebanon 24
22/09/2025 09:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. هذا ما سيشهده مرفأ بيروت
lebanon 24
22/09/2025 09:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

ياسمين عبد العزيز

تم الإعلان عنه

أحمد العوضي

عبد العزيز

الكشف عن

الكريم

العزيز

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:59 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:59 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2025-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:40 | 2025-09-22
23:59 | 2025-09-21
23:00 | 2025-09-21
14:59 | 2025-09-21
14:42 | 2025-09-21
14:00 | 2025-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24