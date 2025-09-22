بعد إعلانه عن زواجه قريباً.. هذا ما حلّ بعروس أحمد العوضي

Advertisement

بعد إعلانه عن قصة "العروس السرية" قبل أشهر، يبدو ان هذه الصفحة طويت بالنسبة للفنان المصري بعدما كشف عن تفاصيل مرتبكة حول حياته العاطفية الحالية.فخلال شهر الماضي، حلّ ضيفاً ضمن برنامج " إيلون مصر"، حيث أعلن للمرة الأولى أنه يعيش جديدة ويستعد للزواج بعد انتهاء الشهر ، لكنه رفض هوية العروس أو ما إذا كانت من داخل الوسط الفني أم لا، مؤكداً أنه يفضل إبقاء تفاصيل حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء.غير أن مرور أكثر من 7 أشهر على هذا الإعلان دون ظهور العروس أو إتمام الزواج الموعود، أعاد علامات الاستفهام من جديد حول حقيقة تلك القصة، خصوصاً بعدما صرح أحمد العوضي مؤخراً بأن وضعه العاطفي حالياً "عادي".وخلال إحدى الفعاليات الفنية رد على سؤال من إحدى المراسلات حول مواصفات فتاة أحلامه وهل يعيش قصة حب حالياً، فأجاب بالنفي، مضيفاً: "الإنسان لا يختار من يحب بعقله، ولكن بالقلب.. وأول ما ابقى مغرم بحد هقولك".هذه التصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها تلميح غير مباشر بانتهاء العلاقة الغامضة والسرية قبل أن تُكلل بالزواج، أو حتى يتم الإعلان عنها رسمياً، وهو ما لم يؤكده الفنان أو ينفيه بشكل واضح حتى الآن.يُذكر أن أحمد العوضي كان قد عاش قصة حب شهيرة مع النجمة ، بدأت خلال تصوير مسلسل "لآخر نفس" عام 2019، وتوّجت بالزواج في عام 2020.(24)