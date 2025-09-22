Advertisement

فنون ومشاهير

أثناء تصوير مشهد خطير لفيلمه الجديد… ممثل شهير يصاب بارتجاج في المخ!

Lebanon 24
22-09-2025 | 09:02
تعرّض الممثل البريطاني توم هولاند لإصابة بارتجاج خفيف في المخ أثناء تصوير مشهد خطير لفيلمه الجديد Spider-Man: Brand New Day، وذلك يوم الجمعة الماضي في استوديوهات ليفزدن بمدينة واتفورد في المملكة المتحدة.
ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، غادر هولاند، البالغ من العمر 29 عامًا، موقع التصوير فور تعرضه للإصابة ونُقل إلى المستشفى، دون تسجيل أي إصابات أخرى بين فريق العمل.


وأفادت صحيفة "ذا صن" بأن هولاند شارك في اليوم التالي بحفل عشاء خيري برفقة والده وخطيبته وزميلته في البطولة زندايا، لكنه اضطر للمغادرة مبكرًا نتيجة شعوره بالإرهاق.


وبعد الحادث، تم تعليق التصوير مؤقتًا، ومن المقرر أن يحصل النجم البريطاني على عدة أيام راحة، بينما تعقد شركة سوني بيكتشرز المنتجة بالتعاون مع استوديوهات مارفل اجتماعًا لتحديد الخطوات المقبلة لاستكمال الإنتاج.


ويُنتظر أن يُطرح الفيلم في تموز2026، ليكون الظهور الرابع لهولاند في شخصية "سبايدرمان" بعد أفلام Homecoming (2017)، وFar From Home (2019)، وNo Way Home (2021).


والجدير بالذكر، أنه يشارك في الجزء الجديد عدد من النجوم، أبرزهم: زندايا، جاكوب باتالون، مارك روفالو، جون بيرنثال، ومايكل ماندو، إضافة إلى وجوه جديدة مثل ليزا كولون-زاياس، تراميل تيلمان، وسادي سينك.
