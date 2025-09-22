Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)

Lebanon 24
22-09-2025 | 14:08
A-
A+
Doc-P-1420224-638941724634946812.webp
Doc-P-1420224-638941724634946812.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار انفصال مؤدي المهرجانات مسلم عن زوجته يارا تامر جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن الخبر بنفسه عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في إنستغرام، كاشفًا تفاصيل أزمته وملابسات الطلاق.
Advertisement

وفي رسالته، قال مسلم: "تم الطلاق بيني وبين مراتي بسبب مشاكل أهلي وفضيحتي قدام الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض. حلمها الوحيد إنها تعيش مبسوطة، لا أكثر ولا أقل. مش مسامح أختي ولا أمي ولا إخواتي كلهم على كل حاجة وصلوني ليها. بعد الست دي مفيش ست هتخش حياتي تاني"، مضيفًا أنه "من يوم ما اتجوزت يارا كانت هي دي مشكلتنا الوحيدة، غير كده مكنش في أي مشاكل".
 
مسلم ينفصل عن زوجته


من جانبها، علقت يارا تامر على الانفصال عبر "ستوري" أيضًا، مؤكدة أن عائلة مسلم كانت السبب الأساسي في الانفصال، وكتبت: "تم الطلاق بيني وبين مسلم، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا ينتقم منكم. معنديش حاجة أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس".
 
 
زوجة مسلم توجه رسالة بعد إعلان طلاقها


وتحوّلت الأزمة الأسرية، التي بدأت منذ حفل زفافهما، إلى جدل عام على مواقع التواصل، حيث تصدّر خبر طلاق مسلم وزوجته محركات البحث واهتمام الجمهور.
مواضيع ذات صلة
عمته فنانة شهيرة جداً.. مدير تصوير ينفصل عن زوجته الحسناء بعد زواج دام 11 شهراً (صور)
lebanon 24
23/09/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف عائلي ينتهي بمأساة.. وفاة رجل بعد طعنات زوجته!
lebanon 24
23/09/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال مشاجرة عائلية... مقتل نائب سابق ونجله وإصابة زوجته بجروح خطيرة (صور)
lebanon 24
23/09/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "مش متقاتلين ولا متحالفين مع الرئيس بري ومنشتغل عالقطعة"
lebanon 24
23/09/2025 00:46:09 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

يارا تامر

بيني وبين

وكيل فيك

ستوري

ساسي

الست

بيني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:08 | 2025-09-22
09:02 | 2025-09-22
06:32 | 2025-09-22
04:48 | 2025-09-22
03:50 | 2025-09-22
02:40 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24