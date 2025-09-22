بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)

أثار انفصال مؤدي المهرجانات مسلم عن زوجته جدلًا واسعًا على ، بعد أن أعلن الخبر بنفسه عبر خاصية " " على حسابه الرسمي في إنستغرام، كاشفًا تفاصيل أزمته وملابسات الطلاق.

وفي رسالته، قال مسلم: "تم الطلاق مراتي بسبب مشاكل أهلي وفضيحتي قدام الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض. حلمها الوحيد إنها تعيش مبسوطة، لا أكثر ولا أقل. مش مسامح أختي ولا أمي ولا إخواتي كلهم على كل حاجة وصلوني ليها. بعد دي مفيش ست هتخش حياتي تاني"، مضيفًا أنه "من يوم ما اتجوزت يارا كانت هي دي مشكلتنا الوحيدة، غير كده مكنش في أي مشاكل".





من جانبها، علقت يارا تامر على الانفصال عبر "ستوري" أيضًا، مؤكدة أن عائلة مسلم كانت السبب الأساسي في الانفصال، وكتبت: "تم الطلاق وبين مسلم، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا ينتقم منكم. معنديش حاجة أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس".