فنون ومشاهير
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
22-09-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار انفصال مؤدي المهرجانات مسلم عن زوجته
يارا تامر
جدلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بعد أن أعلن الخبر بنفسه عبر خاصية "
ستوري
" على حسابه الرسمي في إنستغرام، كاشفًا تفاصيل أزمته وملابسات الطلاق.
وفي رسالته، قال مسلم: "تم الطلاق
بيني وبين
مراتي بسبب مشاكل أهلي وفضيحتي قدام الناس. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب وخلى بينا مشاكل وكلام زي الزفت في السمعة والشرف والأعراض. حلمها الوحيد إنها تعيش مبسوطة، لا أكثر ولا أقل. مش مسامح أختي ولا أمي ولا إخواتي كلهم على كل حاجة وصلوني ليها. بعد
الست
دي مفيش ست هتخش حياتي تاني"، مضيفًا أنه "من يوم ما اتجوزت يارا كانت هي دي مشكلتنا الوحيدة، غير كده مكنش في أي مشاكل".
من جانبها، علقت يارا تامر على الانفصال عبر "ستوري" أيضًا، مؤكدة أن عائلة مسلم كانت السبب الأساسي في الانفصال، وكتبت: "تم الطلاق
بيني
وبين مسلم، وبجد حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ربنا ينتقم منكم. معنديش حاجة أغلى من كرامتي وشرفي قدام الناس".
وتحوّلت الأزمة الأسرية، التي بدأت منذ حفل زفافهما، إلى جدل عام على مواقع التواصل، حيث تصدّر خبر طلاق مسلم وزوجته محركات البحث واهتمام الجمهور.
