قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)

تنفيذًا لقرار بمنعها من السفر، قبضت في على المطربة ومنعتها من السفر إلى دبي.

وتمكن رجال مباحث مطار في القبض على بوسي قبل سفرها إلى دبي تنفيذًا لقرار النائب العام بمنعها من السفر، لتنفيذ 3 أحكام قضائية صادرة ضدها، في قضايا شيكات من دون رصيد، وجارٍ ترحيلها إلى الجهات المختصة، للتحقيق معها وترحيلها الى محبسها لتنفيذ الأحكام أو عليها.



وسبق أن قضت محكمة "جنح النزهة" في القاهرة بحبس المطربة بوسي 9 سنوات، في اتهامها بإصدار شيكات دون رصيد في 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها، إلا أن دفاع الفنانة المصرية طعن على الحكم، مؤكداً أن سبق أن تم التصالح فيها.