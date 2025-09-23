بعد الموريكس دور.. تكريم جديد لوسام فارس في بلدته



بعد إطلاق المفرقعات النارية وكلمة المستشار الاعلامي شربل ضرغام الذي رحب بالحضور، ألقى البلدية فارس كلمة ثمن فيها الانجاز الذي حققه ابن عبرين، متمنيا له المزيد من التميز في .



وكانت كلمة لرئيس البلدية الاعلامي ضرغام الذي قال: "نحن كلنا فخورون بما حقق الممثل فارس وهو ابن هذه البلدة، انجازه لم يتوقف هنا بل هو تخطى الحدود ووصل إلى العالمية وقد رفع اسم بلده عاليا."

وفي الختام ألقى الممثل فارس كلمة شكر فيها رئيس البلدية والأعضاء على هذا الاستقبال والحفاوة، معتبرا أن "هذا الإنجاز قد تحقق من خلال زوجته الممثلة القديرة والمميزة ومن خلال عائلتي الكبيرة"، شاكرا "كل فرد من أبناء بلدتي الذين قدموا لتهنئتي وان هذا الإنجاز هو مهداة لكم جميعا."



ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.