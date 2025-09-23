31
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
28
o
صيدا
33
o
جونية
33
o
النبطية
32
o
زحلة
29
o
بعلبك
14
o
بشري
31
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد الموريكس دور.. تكريم جديد لوسام فارس في بلدته
Lebanon 24
23-09-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نيله جائزة "الكوريكس دور" 2025 عن فئة أفضل ممثل لبناني دور أول لمسلسلي "
بالدم
" و"العميل"، كرمت بلدية عبرين ابن بلدتها الممثل
وسام فارس
، حيث أقامت له حفل استقبال في حديقة البلدية في حضور حاشد تقدمه رئيس البلدية الاعلامي ألان
ضرغام
وعدد كبير من الأعضاء.
Advertisement
بعد إطلاق المفرقعات النارية وكلمة المستشار الاعلامي شربل ضرغام الذي رحب بالحضور، ألقى
نائب رئيس
البلدية
جان مارك
فارس كلمة ثمن فيها الانجاز الذي حققه ابن عبرين، متمنيا له المزيد من التميز في
المستقبل
.
وكانت كلمة لرئيس البلدية الاعلامي ضرغام الذي قال: "نحن كلنا فخورون بما حقق الممثل فارس وهو ابن هذه البلدة، انجازه لم يتوقف هنا بل هو تخطى الحدود ووصل إلى العالمية وقد رفع اسم بلده عاليا."
وفي الختام ألقى الممثل فارس كلمة شكر فيها رئيس البلدية والأعضاء على هذا الاستقبال والحفاوة، معتبرا أن "هذا الإنجاز قد تحقق من خلال زوجته الممثلة القديرة والمميزة
سارة أبي كنعان
ومن خلال عائلتي الكبيرة"، شاكرا "كل فرد من أبناء بلدتي الذين قدموا لتهنئتي وان هذا الإنجاز هو مهداة لكم جميعا."
ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.
مواضيع ذات صلة
في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين
Lebanon 24
في حفل الموريكس دور.. نوال الزغبي تحصد جائزتين
23/09/2025 16:51:28
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. هذا ما جرى مع والدة محمد قيس بعد فوزه بجائزة بـ "الموريكس دور"
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. هذا ما جرى مع والدة محمد قيس بعد فوزه بجائزة بـ "الموريكس دور"
23/09/2025 16:51:28
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
Lebanon 24
لبنى عبد العزيز تتوّج بـ"وسام ماسبيرو للإبداع" تكريماً لمسيرتها الفنية
23/09/2025 16:51:28
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
Lebanon 24
في عيد ميلاده الـ37.. سارة أبي كنعان تُعايد زوجها الممثل وسام فارس: أنت أب مُخلص
23/09/2025 16:51:28
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
سارة أبي كنعان
نائب رئيس
أبي كنعان
جان مارك
المستقبل
القدير
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
08:49 | 2025-09-23
23/09/2025 08:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
04:13 | 2025-09-23
23/09/2025 04:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
Lebanon 24
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
03:15 | 2025-09-23
23/09/2025 03:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)
Lebanon 24
تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)
02:16 | 2025-09-23
23/09/2025 02:16:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
02:00 | 2025-09-23
23/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
Lebanon 24
بعد خلافات عائلية.. مغني ينفصل عن زوجته: "مش مسامح أمي ولا أختي" (صور)
14:08 | 2025-09-22
22/09/2025 02:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
Lebanon 24
لديه 15 ولداً... نائب يتكفّل بتعليم أبناء عسكري متقاعد حتى التخرّج
10:54 | 2025-09-22
22/09/2025 10:54:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:49 | 2025-09-23
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
04:13 | 2025-09-23
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
03:15 | 2025-09-23
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
02:16 | 2025-09-23
تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)
23:53 | 2025-09-22
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:00 | 2025-09-22
فيديو مؤثر.. هذا ما جرى مع والدة محمد قيس بعد فوزه بجائزة بـ "الموريكس دور"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 16:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24