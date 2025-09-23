Advertisement

بعد الموريكس دور.. تكريم جديد لوسام فارس في بلدته

23-09-2025 | 01:40
Doc-P-1420368-638942139918016715.png
Doc-P-1420368-638942139918016715.png photos 0
بعد نيله جائزة "الكوريكس دور" 2025 عن فئة أفضل ممثل لبناني دور أول لمسلسلي "بالدم" و"العميل"، كرمت بلدية عبرين ابن بلدتها الممثل وسام فارس، حيث أقامت له حفل استقبال في حديقة البلدية في حضور حاشد تقدمه رئيس البلدية الاعلامي ألان ضرغام وعدد كبير من الأعضاء.
بعد إطلاق المفرقعات النارية وكلمة المستشار الاعلامي شربل ضرغام الذي رحب بالحضور، ألقى نائب رئيس البلدية جان مارك فارس كلمة ثمن فيها الانجاز الذي حققه ابن عبرين، متمنيا له المزيد من التميز في المستقبل

وكانت كلمة لرئيس البلدية الاعلامي ضرغام الذي قال: "نحن كلنا فخورون بما حقق الممثل فارس وهو ابن هذه البلدة، انجازه لم يتوقف هنا بل هو تخطى الحدود ووصل إلى العالمية وقد رفع اسم بلده عاليا."                 
 
وفي الختام  ألقى الممثل فارس كلمة شكر فيها رئيس البلدية والأعضاء على هذا الاستقبال والحفاوة، معتبرا أن "هذا الإنجاز قد تحقق من خلال زوجته الممثلة القديرة والمميزة سارة أبي كنعان ومن خلال عائلتي الكبيرة"، شاكرا "كل فرد من أبناء بلدتي الذين قدموا لتهنئتي وان هذا الإنجاز هو مهداة لكم جميعا."

ثم أقيم حفل كوكتيل بالمناسبة.
