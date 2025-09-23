Advertisement

فنون ومشاهير

تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)

Lebanon 24
23-09-2025 | 02:16
A-
A+
Doc-P-1420379-638942161978300500.webp
Doc-P-1420379-638942161978300500.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النجم التركي إبراهيم تشيليكول زواجه من حبيبته ناتالي يارجان وهي مؤلفة كتب الطبخ ومستشارة فن الطهي، وذلك بعد 3 سنوات من الإعلان عن علاقتهما.
Advertisement

واحتفل تشيليكول بزفافه في أجواء بسيطة اتسمت بالرومانسية، ونشر صورة بالأبيض والأسود تجمعه بالعروس الحسناء التي اختارت فستاناً ناعماً بتصميم بسيط، من دون أكمام ومن دون طرحة، بينما هو اختار بدلة كلاسيكية سوداء وقد تم تزيين المكان بالورود. وظهر إبراهيم وهو يقبل جبين عروسه بحب، معلناً ارتباطهما بشكل رسمي.  
 
 
 
 
 
وأرفق النجم التركي الصورة بأبيات من الشعر للشاعر التركي الراحل أوزدمير عساف، جاء فيها: "أحبك بجمالٍ شديد، وبنقاءٍ شديد، وهذا مهم للغاية، وبعمقٍ شديد، وليس فقط هذا".

يذكر أن علاقة إبراهيم وناتالي بدأت عام 2022، وأعلنا عن ذلك من خلال نشر صورة لهما مع ايموجي لقلب أبيض أعانا من خلاله بداية علاقتهما، وذلك بعد ما يقارب 7 شهور من إنهاء إجراءات الانفصال عن طليقته ميهري موتلو في أيار 2022، والتي رزق منها بابنه الوحيد.

يُذكر ان زوجة إبراهيم الحالية تكبره بـ 7 سنوات، فهو يبلغ من العمر 43 عاماً وهي تبلغ الخمسين وكانت متزوجة قبله ولديها أولاد. 

مواضيع ذات صلة
للمرّة الثانيّة... ممثلة تركية تخضع لعمليّة جراحيّة (صورة)
lebanon 24
23/09/2025 16:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أشهر على زواجها للمرة الثالثة.. إعلامية شهيرة تُفاجئ الجميع بإرتدائها الحجاب (صور)
lebanon 24
23/09/2025 16:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الأولى.. نسرين طافش تكشف وجه زوجها الذي تكبره بـ 10 سنوات: أذكى رجل (فيديو)
lebanon 24
23/09/2025 16:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"عنف أسريّ"... ما حقيقة ما يحدث بين ممثل تركيّ شهير وزوجته؟
lebanon 24
23/09/2025 16:51:35 Lebanon 24 Lebanon 24

ناتالي يارجان

سنوات من

الرومان

التركي

الترك

ارجان

رومان

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:13 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:53 | 2025-09-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:49 | 2025-09-23
04:13 | 2025-09-23
03:15 | 2025-09-23
01:40 | 2025-09-23
23:53 | 2025-09-22
23:00 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24