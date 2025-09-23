ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير

Advertisement

قررت الفنانة تصوير اغنيتين من ألبومها الأخير " 11".وأشارت معلومات إلى أنها فعلا صورت أغنية من المفترض ان تنتظر الوقت المناسب لإصدارها، خصوصاً وأن البومها الاخير "ظُلم" بسبب كثافة الاصدارات هذا الصيف؛ وهو ما أثر ربما على الاغاني ولم يحملها لتصبح "هيتات" متداولة.نانسي قضت أسبوعين في رحلة استجمام مع عائلتها في ، وستحيي حفل انتخاب 2025 المقرر بداية تشرين الأول المقبل.ولفتت المعلومات إلى ان 3 لوحات أعدت لتطل بها نانسي قبل ، وهي المرة الاولى التي تغني جديدها على التلفزيون مباشرة. (نواعم)