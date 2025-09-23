Advertisement

فنون ومشاهير

ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير

Lebanon 24
23-09-2025 | 03:15
قررت الفنانة نانسي عجرم تصوير اغنيتين من ألبومها الأخير "نانسي 11".
وأشارت معلومات إلى أنها فعلا صورت أغنية من المفترض ان تنتظر الوقت المناسب لإصدارها، خصوصاً وأن البومها الاخير "ظُلم" بسبب كثافة الاصدارات هذا الصيف؛ وهو ما أثر ربما على الاغاني ولم يحملها لتصبح "هيتات" متداولة.

نانسي قضت أسبوعين في رحلة استجمام مع عائلتها في أوروبا، وستحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2025 المقرر بداية تشرين الأول المقبل. 

ولفتت المعلومات إلى ان 3 لوحات أعدت لتطل بها نانسي قبل تتويج الملكة، وهي المرة الاولى التي تغني جديدها على التلفزيون مباشرة. (نواعم)


