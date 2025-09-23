بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)

في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة ناني عن عرض أثاث منزلها للبيع .

وشاركت ناني صورة للأثاث المعروض عبر حساباتها على ، مؤكدة أن القطع بحالة ممتازة وخالية تمامًا من العيوب.



وكتبت قائلة: "السفرة والنيش جاية بـ 100 ألف، بس البيع على 70 ألف، مفهوش ، لو فيه غلطة واحدة متخدهمش، اللي محتاجهم يقولي، الأثاث موجود في حدائق الأهرام، وده بتاعي أنا شخصيًا."

ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في ظل تراجع عدد الأعمال الفنية المعروضة على الفنانين، خاصة أولئك الذين غابوا عن الساحة لفترات طويلة.