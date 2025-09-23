31
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
Lebanon 24
23-09-2025
|
04:13
photos
في خطوة مفاجئة، أعلنت الفنانة
المصرية
ناني
سعد الدين
عن عرض أثاث منزلها للبيع .
وشاركت ناني صورة للأثاث المعروض عبر حساباتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، مؤكدة أن القطع بحالة ممتازة وخالية تمامًا من العيوب.
وكتبت قائلة: "السفرة والنيش جاية بـ 100 ألف، بس البيع على 70 ألف، مفهوش
ولا غلطة
، لو فيه غلطة واحدة متخدهمش، اللي محتاجهم يقولي، الأثاث موجود في حدائق الأهرام، وده بتاعي أنا شخصيًا."
ويبدو أن هذه الخطوة جاءت في ظل تراجع عدد الأعمال الفنية المعروضة على الفنانين، خاصة أولئك الذين غابوا عن الساحة لفترات طويلة.
