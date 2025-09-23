Advertisement

فنون ومشاهير

نجم يتعرّض لارتجاج في المخ.. ما الذي جرى معه؟

Lebanon 24
23-09-2025 | 15:53
تعرض النجم البريطاني توم هولاند لإصابة حرجة أثناء تصوير مشهد خطير من فيلمه الجديد "Spider-Man: Brand New Day" في استوديوهات "ليفزدن" بمدينة واتفورد بالمملكة المتحدة، ما أدى إلى تأجيل التصوير مؤقتاً لحين تحسن حالته الصحية.
وأوضحت المعلومات أن هولاند، البالغ من العمر 29 عاماً، غادر موقع التصوير بعد الحادث ونُقل إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بارتجاج خفيف في المخ، ويحتاج إلى الراحة. ولم تُسجل أي إصابات بين فريق العمل.

وفي اليوم التالي، شارك هولاند في حفل عشاء خيري رفقة والده وخطيبته وزميلته في الفيلم زندايا، لكنه اضطر إلى المغادرة مبكراً لشعوره بالإرهاق.

ومن المتوقع أن يحصل النجم على راحة لعدة أيام، بينما تعقد شركة سوني بيكتشرز المنتجة بالتعاون مع استوديوهات مارفل اجتماعاً لتحديد الخطوات المقبلة في سير الإنتاج.

يُذكر أن فيلم "سبايدر مان" الجديد من المقرر طرحه في تموز 2026، وسيكون الظهور الرابع لهولاند في شخصية الرجل العنكبوت بعد أفلام: Homecoming (2017)، وFar From Home (2019)، وNo Way Home (2021).
