27
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجم يتعرّض لارتجاج في المخ.. ما الذي جرى معه؟
Lebanon 24
23-09-2025
|
15:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض النجم
البريطاني
توم هولاند
لإصابة حرجة أثناء تصوير مشهد خطير من فيلمه الجديد "Spider-Man: Brand New Day" في استوديوهات "ليفزدن" بمدينة واتفورد بالمملكة المتحدة، ما أدى إلى تأجيل التصوير مؤقتاً لحين تحسن حالته الصحية.
Advertisement
وأوضحت المعلومات أن
هولاند
، البالغ من العمر 29 عاماً، غادر موقع التصوير بعد الحادث ونُقل إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بارتجاج خفيف في المخ، ويحتاج إلى الراحة. ولم تُسجل أي إصابات بين فريق العمل.
وفي اليوم التالي، شارك هولاند في حفل عشاء خيري رفقة والده وخطيبته وزميلته في الفيلم زندايا، لكنه اضطر إلى المغادرة مبكراً لشعوره بالإرهاق.
ومن المتوقع أن يحصل النجم على راحة لعدة أيام، بينما تعقد شركة سوني بيكتشرز المنتجة بالتعاون مع استوديوهات مارفل اجتماعاً لتحديد الخطوات المقبلة في سير الإنتاج.
يُذكر أن فيلم "سبايدر مان" الجديد من المقرر طرحه في
تموز
2026، وسيكون الظهور الرابع لهولاند في شخصية
الرجل العنكبوت
بعد أفلام: Homecoming (2017)، وFar From Home (2019)، وNo Way Home (2021).
مواضيع ذات صلة
أثناء تصوير مشهد خطير لفيلمه الجديد… ممثل شهير يصاب بارتجاج في المخ!
Lebanon 24
أثناء تصوير مشهد خطير لفيلمه الجديد… ممثل شهير يصاب بارتجاج في المخ!
24/09/2025 01:02:57
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عريس اختفى ليلة عرسه... ما الذي حدث معه؟
Lebanon 24
عريس اختفى ليلة عرسه... ما الذي حدث معه؟
24/09/2025 01:02:57
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه... ما الذي قاله وليم نون؟
Lebanon 24
بعد التحقيق معه... ما الذي قاله وليم نون؟
24/09/2025 01:02:57
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
Lebanon 24
ارتجاجات شعر بها سكّان بعلبك.. ما مصدرها؟
24/09/2025 01:02:57
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجل العنكبوت
توم هولاند
البريطاني
العنكبوت
المملكة
هولاند
عنكبوت
حسن ح
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو: مذيع "الجديد" يضع صورة الطفلين الشهيدين من بنت جبيل على صدره
Lebanon 24
بالفيديو: مذيع "الجديد" يضع صورة الطفلين الشهيدين من بنت جبيل على صدره
14:40 | 2025-09-23
23/09/2025 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمٌ يدخل القفص الذهبي.. وصور رومنسية من حفل زفافه
Lebanon 24
نجمٌ يدخل القفص الذهبي.. وصور رومنسية من حفل زفافه
14:20 | 2025-09-23
23/09/2025 02:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
Lebanon 24
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
08:49 | 2025-09-23
23/09/2025 08:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
04:13 | 2025-09-23
23/09/2025 04:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
Lebanon 24
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
03:15 | 2025-09-23
23/09/2025 03:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
Lebanon 24
بعد الطقس الحار: أمطار ستضرب لبنان وعواصف رعدية.. استعدوا للشتوة الأولى
02:55 | 2025-09-23
23/09/2025 02:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
09:00 | 2025-09-23
23/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
Lebanon 24
أيام حاسمة.. هل اقترب "تصعيد لبنان"؟
10:30 | 2025-09-23
23/09/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
Lebanon 24
تصعيد اميركي مفاجئ وسلام يؤجل الرد.. براك: تتحدّثون فقط ولا تفعلون شيئاً
22:19 | 2025-09-22
22/09/2025 10:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
Lebanon 24
قبل سفرها إلى دبي.. القبض على مطربة شهيرة في المطار وهذه تهمتها (صورة)
23:53 | 2025-09-22
22/09/2025 11:53:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:40 | 2025-09-23
بالفيديو: مذيع "الجديد" يضع صورة الطفلين الشهيدين من بنت جبيل على صدره
14:20 | 2025-09-23
نجمٌ يدخل القفص الذهبي.. وصور رومنسية من حفل زفافه
08:49 | 2025-09-23
بعد اتهامه بدفع أموال مقابل الظهور مع زوجة نجل الرئيس الأميركي… محمد رمضان يخرج عن صمته ويرد (فيديو)
04:13 | 2025-09-23
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
03:15 | 2025-09-23
ستُحيي حفل انتخاب ملكة جمال لبنان.. لهذا السبب لم ينجح ألبوم نانسي عجرم الأخير
02:16 | 2025-09-23
تكبره بـ 7 سنوات.. ممثل تركي شهير يُفاجئ الجميع بزواجه للمرة الثانية (صورة)
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
24/09/2025 01:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24