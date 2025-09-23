نجم يتعرّض لارتجاج في المخ.. ما الذي جرى معه؟

Advertisement

تعرض النجم لإصابة حرجة أثناء تصوير مشهد خطير من فيلمه الجديد "Spider-Man: Brand New Day" في استوديوهات "ليفزدن" بمدينة واتفورد بالمملكة المتحدة، ما أدى إلى تأجيل التصوير مؤقتاً لحين تحسن حالته الصحية.وأوضحت المعلومات أن ، البالغ من العمر 29 عاماً، غادر موقع التصوير بعد الحادث ونُقل إلى المستشفى، حيث تبين أنه أصيب بارتجاج خفيف في المخ، ويحتاج إلى الراحة. ولم تُسجل أي إصابات بين فريق العمل.وفي اليوم التالي، شارك هولاند في حفل عشاء خيري رفقة والده وخطيبته وزميلته في الفيلم زندايا، لكنه اضطر إلى المغادرة مبكراً لشعوره بالإرهاق.ومن المتوقع أن يحصل النجم على راحة لعدة أيام، بينما تعقد شركة سوني بيكتشرز المنتجة بالتعاون مع استوديوهات مارفل اجتماعاً لتحديد الخطوات المقبلة في سير الإنتاج.يُذكر أن فيلم "سبايدر مان" الجديد من المقرر طرحه في 2026، وسيكون الظهور الرابع لهولاند في شخصية بعد أفلام: Homecoming (2017)، وFar From Home (2019)، وNo Way Home (2021).