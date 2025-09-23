فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى

Advertisement

نُقلت الفنانة بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع في ، بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة تبيّن أنها ناتجة عن تضخم في الكبد، حيث وُصفت حالتها بالحرجة وتلقت العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص.الخبر أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين بادروا بالدعاء لها بالشفاء العاجل وعودتها سريعًا إلى نشاطها الفني.وكانت رحمة قد افتتحت مؤخرًا صالونًا للعناية بالأظافر مستوحى من شخصيتها الكوميدية "عبير" في مسلسل 80 ، حيث شاركت لحظة الافتتاح مع عدد من الفنانات منهن ودنيا سامي وانتصار، وسط أجواء من المرح.