فنون ومشاهير
فنانة تتعرض لأزمة صحية وتُنقل إلى المستشفى
Lebanon 24
23-09-2025
|
23:00
نُقلت الفنانة
المصرية
رحمة أحمد
بشكل عاجل إلى أحد مستشفيات منطقة التجمع في
القاهرة
، بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة تبيّن أنها ناتجة عن تضخم في الكبد، حيث وُصفت حالتها بالحرجة وتلقت العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص.
الخبر أثار قلق جمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين بادروا بالدعاء لها بالشفاء العاجل وعودتها سريعًا إلى نشاطها الفني.
وكانت رحمة قد افتتحت مؤخرًا صالونًا للعناية بالأظافر مستوحى من شخصيتها الكوميدية "عبير" في مسلسل 80
باكو
، حيث شاركت لحظة الافتتاح مع عدد من الفنانات منهن
هدى المفتي
ودنيا سامي وانتصار، وسط أجواء من المرح.
