خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)

فنون ومشاهير
ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)
Lebanon 24
24-09-2025
|
00:47
نشرت شقيقة الممثل ومقدم البرامج
وسام حنا
،
ريتا حنا
صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
ظهر فيها ابنها شربل ووالده الممثل والمذيع
عادل كرم
.
شربل أصبح شابا ولاحظ المتابعون انه يحمل نفس ملامح والده.
والتقطت الصورة أثناء حضور شربل مسرحية والده "
خيال صحرا
".
يُذكر ان عادل كرم كان متزوجا من ريتا حنا شقيقة وسام حنا ورزق منها
باين
وحيد هو "شربل".
ثم عاد وتزوج من
التونسية
فريدة بن لطيف وفي عام 2021 رزق منها بابنته "
كيمبرلي
".
