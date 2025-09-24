خاله وسام حنا: ظهور نادر لابن عادل كرم مع والده.. أصبح نسخة عنه (صورة)

نشرت شقيقة الممثل ومقدم البرامج ، صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق ظهر فيها ابنها شربل ووالده الممثل والمذيع .

شربل أصبح شابا ولاحظ المتابعون انه يحمل نفس ملامح والده.

والتقطت الصورة أثناء حضور شربل مسرحية والده " ".



يُذكر ان عادل كرم كان متزوجا من ريتا حنا شقيقة وسام حنا ورزق منها وحيد هو "شربل".



ثم عاد وتزوج من فريدة بن لطيف وفي عام 2021 رزق منها بابنته " ".