فنون ومشاهير

رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية

Lebanon 24
24-09-2025 | 01:45
أفردت الصحف الإيطالية صباح اليوم مساحات واسعة لتغطية خبر وفاة النجمة الإيطالية-الفرنسية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن عمر يناهز 87 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا غنيًا ألهم أجيالًا من صناع السينما حول العالم.
وقد رحلت كاردينالي في مقر إقامتها بضواحي باريس، بمحاطة بأبنائها، وفق ما أكده مدير أعمالها لوران سافري، دون أن يشير إلى سبب الوفاة. وأضاف سافري أن الراحلة، التي لعبت أدوارًا بارزة مع كبار المخرجين مثل فيديريكو فيليني، لوتشينو فيسكونتي، سيرجيو ليوني، ريتشارد بروكس وهنري فيرنوي، تركت إرثًا فنيًا وإنسانيًا كفنانة وامرأة حرة وملهمة. ولم يتم تحديد موعد أو مكان مراسم الدفن حتى الآن.

ورأى وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي في بيان أن رحيل كاردينالي يمثل فقدان "واحدة من أعظم الممثلات الإيطاليات عبر العصور"، مشيدًا بجمالها الاستثنائي ورقتها الإيطالية الأصيلة، ومساهمتها في أكثر من 150 فيلمًا، بعضها أصبح علامة بارزة في تاريخ سينما المؤلف. وأضاف أن موهبتها ألهمت أبرز مخرجي القرن العشرين وأثرت في السينما العالمية بشكل لا يُنسى.
 


وُلدت كلود جوزفين روز كاردينالي في 15 نيسان 1938 في حلق الوادي قرب تونس العاصمة لأب فرنسي وأم إيطالية من صقلية. بدأت مسيرتها الفنية في سن السابعة عشرة بعد فوزها بمسابقة جمالية لم تتقدم لها بنفسها، ومنذ ذلك الحين أصبحت رمزًا للجمال والأناقة. كثيرًا ما قورنت بالممثلة الفرنسية بريجيت باردو، حيث شكّل الثنائي فيلم "فتيات النفط" عام 1971، الذي جمع بين "سي سي" السمراء و"بي بي" الشقراء.
 
 
حققت كاردينالي أيضًا نجاحًا واسعًا في هوليوود، من خلال أفلام مثل "النمر الوردي" (1963) للمخرج بليك إدواردز و"المحترفون" إلى جانب بيرت لانكستر، كما نالت دور البطولة في الفيلم الإيطالي-الأميركي الشهير "ذات مرة في الغرب" (1968) للمخرج سيرجيو ليوني، مع تشارلز برونسون وهنري فوندا، ما أكسبها جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 1993 وجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عام 2002.

وعملت كاردينالي أيضًا مع النجم المصري عمر الشريف في فيلمين، هما "جحا" (1962) و"أكثر من معجزة" (1964)، واصفةً الشريف بالرجل الوسيم الساحر وذو الشهامة والكرم، مؤكدة أن لقائهما الأول كان في تونس وأن تجربتهما الفنية كانت هامة جدًا لها، معبرة عن افتقادها له بعد وفاته.

كلوديا كاردينالي تبقى في الذاكرة رمزًا للجمال والفن، وسجلها السينمائي الطويل شهادة على موهبة لا تضاهى وعطاء فني خالد في تاريخ السينما العالمية.

