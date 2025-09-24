بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)



Advertisement

وظهرت رحمة في الصور وهي تضع ذراعها في حمّالة طبية، وعلّقت عليها بكلمة واحدة: "تحديث"، لخصت بها ما مرت به من أزمات طوال الفترة الماضية. قامت الفنانة بنشر صور جديدة عبر حسابها على "إنستغرام" كشفت من خلالها عن تعرضها لإصابة جديدة وذلك بعد فترة قصيرة من إعلانها إصابتها بالصلع بسبب خطأ طبي.وظهرت رحمة في الصور وهي تضع ذراعها في حمّالة طبية، وعلّقت عليها بكلمة واحدة: "تحديث"، لخصت بها ما مرت به من أزمات طوال الفترة الماضية.

وكانت رحمة حسن قد نشرت قبل أيام صورة كشفت فيها عن لفّ ذراعها بضمادة طبية، وعلّقت عليها قائلةً: "الحمد لله دائماً وأبداً"، ثم نشرت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة علّقت عليها بالقول: "وحشتوني أوي، وآسفة إني مش بنزّل حاجة خالص، بس تعبانة جداً بقالي كام يوم جداً جداً، وحشتوني أوي". وجاءت هذه الرسالة لتعكس حالة التعب التي تعيشها رحمة في الفترة الحالية.(لها)