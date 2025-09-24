Advertisement

فنون ومشاهير

تصرفه أثار الاستغراب.. نجم شهير يرفض مليون دولار إليكم السبب

Lebanon 24
24-09-2025 | 03:18
في تصرف أثار الجدل، رفض النجم المصري حسين فهمي، رئيس الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، دعمًا ماليًا بقيمة مليون دولار من شركة خاصة، مؤكدًا أن المهرجان ليس محلًا للبيع أو التنازل.
وكشف فهمي في لقاء إعلامي جمعه بعدد من الصحفيين ضمن استعدادات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، رفضه عرضًا ماليًا "سخيًا" تلقاه المهرجان من إحدى الشركات الخاصة بلغت قيمته مليون دولار. 

وأوضح أن قراره جاء بدافع الحفاظ على هوية المهرجان واستقلاليته، قائلًا: "لأنه مهرجان الدولة، لا يمكن أن يُقايض بمغريات المال أو العروض المليونية."

وأشار فهمي إلى أن هذا الرفض يأتي انسجامًا مع رؤيته القائمة على الاعتبار الثقافي والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن "القيمة الحقيقية تكمن في الموقف الوطني." وشدد على أن هذا التوجه يعكس طابع المهرجان الذي لا يمكن أن يتنازل عن استقلاله مقابل الدعم المادي.

وفيما يتعلق بتسريب أسماء المكرمين في الدورة المرتقبة، مثل الفنان خالد النبوي، أوضح فهمي أن الأمر لم يكن متعمدًا، وقد تم التعامل معه سريعًا لضمان عدم تكرار الأمر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات حتى الإعلان الرسمي من قبل المكتب الإعلامي للمهرجان.
 
