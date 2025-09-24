29
فنون ومشاهير
تصرفه أثار الاستغراب.. نجم شهير يرفض مليون دولار إليكم السبب
Lebanon 24
24-09-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
في تصرف أثار الجدل، رفض النجم المصري
حسين فهمي
، رئيس
الدورة
الـ46 من مهرجان
القاهرة
السينمائي الدولي، دعمًا ماليًا بقيمة مليون دولار من
شركة خاصة
، مؤكدًا أن المهرجان ليس محلًا للبيع أو التنازل.
وكشف فهمي في لقاء إعلامي جمعه بعدد من الصحفيين ضمن استعدادات الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائي، رفضه عرضًا ماليًا "سخيًا" تلقاه المهرجان من إحدى الشركات الخاصة بلغت قيمته مليون دولار.
وأوضح أن قراره جاء بدافع الحفاظ على هوية المهرجان واستقلاليته، قائلًا: "لأنه مهرجان الدولة، لا يمكن أن يُقايض بمغريات المال أو العروض المليونية."
وأشار فهمي إلى أن هذا الرفض يأتي انسجامًا مع رؤيته القائمة على الاعتبار الثقافي والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن "القيمة الحقيقية تكمن في الموقف الوطني." وشدد على أن هذا التوجه يعكس طابع المهرجان الذي لا يمكن أن يتنازل عن استقلاله مقابل الدعم المادي.
وفيما يتعلق بتسريب أسماء المكرمين في الدورة المرتقبة، مثل الفنان
خالد النبوي
، أوضح فهمي أن الأمر لم يكن متعمدًا، وقد تم التعامل معه سريعًا لضمان عدم تكرار الأمر، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات حتى الإعلان الرسمي من قبل
المكتب الإعلامي
للمهرجان.
أُصيب بمرضٍ خطير... رسالة تحذيريّة من زوجة ممثل شهير جدّاً لمتابعيها
Lebanon 24
أُصيب بمرضٍ خطير... رسالة تحذيريّة من زوجة ممثل شهير جدّاً لمتابعيها
05:18 | 2025-09-24
24/09/2025 05:18:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الانسجام.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها طبيب التجميل الشهير (فيديو)
Lebanon 24
بغاية الانسجام.. أنابيلا هلال ترقص مع زوجها طبيب التجميل الشهير (فيديو)
04:25 | 2025-09-24
24/09/2025 04:25:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شهر من زواجها فقط.. توقيف فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو لها وهذا ما عُثر في دمها!
Lebanon 24
بعد شهر من زواجها فقط.. توقيف فنانة شهيرة بعد انتشار فيديو لها وهذا ما عُثر في دمها!
03:06 | 2025-09-24
24/09/2025 03:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)
Lebanon 24
بعد معاناتها مع الصلع.. فنانة شهيرة تتعرّض لإصابة جديدة وتُثير قلق الجمهور (صورة)
02:06 | 2025-09-24
24/09/2025 02:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية
Lebanon 24
رحيل كلوديا كاردينالي عن 87 عامًا.. إرث فني خالد في السينما العالمية
01:45 | 2025-09-24
24/09/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
