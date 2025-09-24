Advertisement

فنون ومشاهير

حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 07:15
تُوفِيَ الفنان والمخرج المسرحي المصري أحمد لطفي، المعروف بلقب "غودزيلا المسرح"، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.
ويُعد لطفي من الوجوه البارزة في الوسط الفني، وشارك في عدد من الأعمال الدرامية، أبرزها مسلسل "فوق مستوى الشبهات" و"ليالي أوجيني"، وكان آخر ظهور له في مسلسل "الغاوي" إلى جانب الفنان أحمد مكي. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
