بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها... الموت يُغيّب فنانة كبيرة بعد إصابتها بجلطة

رحلت الفنانة ميرفت زعزع، بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها، إثر إصابتها بجلطة في المخ، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات من وصولها.