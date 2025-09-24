28
بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها... الموت يُغيّب فنانة كبيرة بعد إصابتها بجلطة
24-09-2025
|
08:35
A-
A+
رحلت الفنانة
المصرية
ميرفت زعزع، بعد يومين من إحتفالها بعيد ميلادها، إثر إصابتها بجلطة في المخ، نُقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات، لكنها فارقت الحياة بعد ساعات من وصولها.
ونعت
نقابة المهن التمثيلية
الفنانة الاستعراضية، وأشارت إلى أنّ "الوسط الفني فقد إحدى العلامات البارزة في فنّ الاستعراض والرقص المسرحي". (ارم نيوز)
