زميلها يمرّ بحالة صحيّة دقيقة.. مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة: "عم بشحدونا مصرياتنا"
24-09-2025
كتبت مُقدّمة البرامج والممثلة
كارين سلامة
عبر حسابها على منصّة "إكس":
"زميل لالي عم يمرق بحالة صحية دقيقة، كان بدو عملية ضرورية او حياته بتصير بخطر ،
من بعد
ما جاب كل الأوراق المطلوبه وموافقات من كوكب زحل، برد المصرف عليه
بانو
عملنا شيك بتقريبا كل المبلغ يلي مصمده بحياتك مقابل تحصل على الدولار من مصرياتك يلي مجمعهم قبل الازمة
يعني عم يمسكوه من ايده يلي عم توجعه
مصرياتنا هول يا ناس، يلي اشتغلنا كل حياتنا تنستعملهم بحالات العازة
في فجور أكثر من هيك؟
عم بشحدونا مصرياتنا مصارف العار".
