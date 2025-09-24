Advertisement

فنون ومشاهير

زميلها يمرّ بحالة صحيّة دقيقة.. مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة: "عم بشحدونا مصرياتنا"

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1421005-638943309663117641.jpg
Doc-P-1421005-638943309663117641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت مُقدّمة البرامج والممثلة كارين سلامة عبر حسابها على منصّة "إكس":
Advertisement
 
 
"زميل لالي عم يمرق بحالة صحية دقيقة، كان بدو عملية ضرورية او حياته بتصير بخطر ،من بعد ما جاب كل الأوراق المطلوبه وموافقات من كوكب زحل، برد المصرف عليه بانو عملنا شيك بتقريبا كل المبلغ يلي مصمده بحياتك مقابل تحصل على الدولار من مصرياتك يلي مجمعهم قبل الازمة
يعني عم يمسكوه من ايده يلي عم توجعه
مصرياتنا هول يا ناس، يلي اشتغلنا كل حياتنا تنستعملهم بحالات العازة
في فجور أكثر من هيك؟
عم بشحدونا مصرياتنا مصارف العار".
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مُقدّمة برامج وممثلة لبنانيّة تستذكر زوجها الراحل بكلمات مؤثّرة: اشتقتلك
lebanon 24
24/09/2025 18:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
باميلا الكيك تُهاجم مُقدّم برامج لبنانيّ: طلبت منه هذا المبلغ الكبير للظهور معه في مقابلة
lebanon 24
24/09/2025 18:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في عيد زواجهما... مُقدّم برامج لبنانيّ يُعايد زوجته "أم كريم": 15 سنة حبّ
lebanon 24
24/09/2025 18:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يوسف حداد: "دولابي برم لاني عم قول الحقّ وانصر المظلوم ".. وهكذا ردّت ممثلة لبنانيّة عليه
lebanon 24
24/09/2025 18:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

كارين سلامة

رين سلامة

من مصر

من بعد

لبنان

مصري

بانو

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:35 | 2025-09-24
07:15 | 2025-09-24
06:57 | 2025-09-24
05:18 | 2025-09-24
04:25 | 2025-09-24
03:18 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24