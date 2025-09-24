بعد إخلاء سبيلها... فنان شهير يعتذر لبوسي ويوجّه لها رسالة مؤثرة!

Advertisement

وجّه الفنان سعد الصغير رسالة دعم إلى المطربة بعد أن أخلت سبيلها، وذلك عقب تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت بحقها والتي تم القبض عليها على إثرها أثناء تواجدها في قبل سفرها إلى دبي.وأكد الصغير في بيان أنه يقف إلى جانب بوسي بشكل كامل، واعتذر عن أي إساءة أو سوء تفاهم حدث بينهما في الماضي، قائلاً:"أنا بعتذرلك قدّام الناس كلها، غلطت أو زعّلتك، اعتبريها غلطة، وأنا اللي بقولك ده قدّام الجميع، أنا ما قصدتش أشهّر بوالدك رحمه الله أو أعمل ، أنا فعلاً كنت بحاول أعمل خير".وأضاف: "أنا بشهد قدّام الكل إنك إنسانة طيبة ومحترمة، بوسي مش مجرد زميلة، دي أختي واتربّينا سوا. وبقولّها دلوقتي من قلبي: إنتِ صوت مصر وأحسن صوت شعبي، وده مش كلام جديد، أنا كنت بقول كده دايماً حتى قبل أي خلاف".وأوضح سعد الصغير أنه لا يمكن أن يشمت بأي أزمة تخص بوسي كما يردّد البعض، قائلاً: "الحمد لله ربنا عدّى أزمة بوسي على خير، وهي إنسانة طيبة تستاهل كل حاجة حلوة. أنا كلّمت ناس عشان أكون جنبها، وربنا يخليها لابنها ويرزقها راحة البال".وأكد الصغير أنه كان سبباً في تقديم بوسي لأغنية "آه يا " مع الملحن ، قائلاً: "أنا سبب معرفتها بمحمد وتقديم أغنية "آه يا دنيا" اللي تركت بصمة كبيرة في مشوارها، ولولا الأغنية مكنش هيبقى في بوسي، وربّنا جعلني سبب. كمان كنت دايماً بحلّ مشاكلها وواقف جنبها".