Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إخلاء سبيلها... فنان شهير يعتذر لبوسي ويوجّه لها رسالة مؤثرة!

Lebanon 24
24-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1421156-638943566193864329.jpg
Doc-P-1421156-638943566193864329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه الفنان سعد الصغير رسالة دعم إلى المطربة بوسي بعد أن أخلت النيابة العامة سبيلها، وذلك عقب تقديمها معارضات على أحكام قضائية صدرت بحقها والتي تم القبض عليها على إثرها أثناء تواجدها في مطار القاهرة قبل سفرها إلى دبي.
Advertisement

وأكد الصغير في بيان أنه يقف إلى جانب بوسي بشكل كامل، واعتذر عن أي إساءة أو سوء تفاهم حدث بينهما في الماضي، قائلاً:"أنا بعتذرلك قدّام الناس كلها، لو كنت غلطت أو زعّلتك، اعتبريها غلطة، وأنا اللي بقولك ده قدّام الجميع، أنا ما قصدتش أشهّر بوالدك رحمه الله أو أعمل تريند، أنا فعلاً كنت بحاول أعمل خير".



وأضاف: "أنا بشهد قدّام الكل إنك إنسانة طيبة ومحترمة، بوسي مش مجرد زميلة، دي أختي واتربّينا سوا. وبقولّها دلوقتي من قلبي: إنتِ صوت مصر وأحسن صوت شعبي، وده مش كلام جديد، أنا كنت بقول كده دايماً حتى قبل أي خلاف".


وأوضح سعد الصغير أنه لا يمكن أن يشمت بأي أزمة تخص بوسي كما يردّد البعض، قائلاً: "الحمد لله ربنا عدّى أزمة بوسي على خير، وهي إنسانة طيبة تستاهل كل حاجة حلوة. أنا كلّمت ناس عشان أكون جنبها، وربنا يخليها لابنها ويرزقها راحة البال".


وأكد الصغير أنه كان سبباً في تقديم بوسي لأغنية "آه يا دنيا" مع الملحن محمد عبد المنعم، قائلاً: "أنا سبب معرفتها بمحمد عبد المنعم وتقديم أغنية "آه يا دنيا" اللي تركت بصمة كبيرة في مشوارها، ولولا الأغنية مكنش هيبقى في بوسي، وربّنا جعلني سبب. كمان كنت دايماً بحلّ مشاكلها وواقف جنبها".
مواضيع ذات صلة
من أمام قلعة بعلبك... ممثل لبناني شهير يوجّه رسالة مؤثرة (صور)
lebanon 24
25/09/2025 01:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب فلسطين.. غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم
lebanon 24
25/09/2025 01:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يوجّه رسالة إلى هيفاء وهبي... شاهدوا الصورة
lebanon 24
25/09/2025 01:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24
من فنانة سورية شهيرة... رسالة مؤثرة جدًا إلى أنغام
lebanon 24
25/09/2025 01:40:00 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد عبد المنعم

النيابة العامة

مطار القاهرة

عبد المنعم

محمد عبد

القاهرة

النيابة

محمد ع

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:57 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:05 | 2025-09-24
10:12 | 2025-09-24
08:35 | 2025-09-24
07:15 | 2025-09-24
06:57 | 2025-09-24
05:18 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24