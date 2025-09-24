Advertisement

فنون ومشاهير

بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)

Lebanon 24
24-09-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1421161-638943572600418653.jpg
Doc-P-1421161-638943572600418653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الفنان المصري محمد صبحي اهتمام الجمهور بظهوره الأول بعد غياب أسابيع، عقب تعافيه من وعكة صحية شديدة.
Advertisement


اختار صبحي أن يكون ظهوره أمام مسرحه في مدينة سنبل للفنون والزهور على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، والذي شهد حريقًا محدودًا قبل عدة أسابيع.


ونشر صبحي صورة عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها واقفًا أمام المسرح، وعلّق قائلاً: "المسرح حياتي، أعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المُشرف"، في إشارة واضحة إلى عمق ارتباطه بفنه وجمهوره، وتحدّيه للظروف الصحية والطارئة التي مرّ بها أخيرًا.


وعدّت مصادر إعلامية مصرية هذا الظهور الأخير لمحمد صبحي بمرتبة إعادة الطمأنينة إلى جمهوره، مؤكّدًا عزمه على مواصلة العطاء الفني برغم التحديات، متمسكًا برسالته المسرحية التي طالما عدّها شريان حياته.


ويأتي هذا الظهور بعد نحو أسبوع من تغيّبه عن حضور ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، فقد كان من المقرر تكريمه، إلّا أنه اعتذر لعدم استكمال شفائه آنذاك، مكتفيًا بإرسال رسالة مرئية عُرضت في الحفل، عبّر فيها عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم.
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لوعكة صحية مفاجئة على المسرح... هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان العربي الشهير (فيديو)
lebanon 24
25/09/2025 09:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحية... هذا أوّل ما نشره الفنان الكبير بعد خروجه من المستشفى
lebanon 24
25/09/2025 09:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان تعرّض لوعكة صحية مفاجئة.. ودعوة للتضرع له (صورة)
lebanon 24
25/09/2025 09:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة فنان بوعكة صحيّة: ما أضعف الإنسان (صورة)
lebanon 24
25/09/2025 09:01:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسكندرية ⁩

المصري محمد

محمد صبح

القاهرة

محمد ص

العطا

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2025-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:13 | 2025-09-25
15:05 | 2025-09-24
14:00 | 2025-09-24
10:12 | 2025-09-24
08:35 | 2025-09-24
07:15 | 2025-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24