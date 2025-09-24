بعد تعرّضه لوعكة صحية شديدة... أول إطلالة للفنان الشهير من أمام مسرحه (صورة)

Advertisement

اختار صبحي أن يكون ظهوره أمام مسرحه في مدينة سنبل للفنون والزهور على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي، والذي شهد حريقًا محدودًا قبل عدة أسابيع.ونشر صبحي صورة عبر حساباته الرسمية، ظهر فيها واقفًا أمام المسرح، وعلّق قائلاً: "المسرح حياتي، أعيش فيه بأنفاس جمهوري الحبيب المُشرف"، في إشارة واضحة إلى عمق ارتباطه بفنه وجمهوره، وتحدّيه للظروف الصحية والطارئة التي مرّ بها أخيرًا.وعدّت مصادر إعلامية هذا الظهور الأخير لمحمد صبحي بمرتبة إعادة الطمأنينة إلى جمهوره، مؤكّدًا عزمه على مواصلة العطاء الفني برغم التحديات، متمسكًا برسالته المسرحية التي طالما عدّها شريان حياته.ويأتي هذا الظهور بعد نحو أسبوع من تغيّبه عن حضور ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، فقد كان من المقرر تكريمه، إلّا أنه اعتذر لعدم استكمال شفائه آنذاك، مكتفيًا بإرسال رسالة مرئية عُرضت في الحفل، عبّر فيها عن تقديره واعتزازه بهذا التكريم.