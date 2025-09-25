Advertisement

فنون ومشاهير

بعد عودتها إلى طليقها.. هل اعتزلت الفنانة الشهيرة؟ (صورة)

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:10
أعلنت مؤخرا الفنانة المصرية إلهام عبد البديع عودتها الى طليقها الملحن وليد سامي بعد 4 أشهر من الانفصال، حيث نشرت صوراً جديدة عبر حسابها على "فيسبوك" جمعتهما معاً، مع وضع "إيموجي" خاتم، في إشارة منها الى عودتهما مجدداً الى بعض، مع التعليق: "أنا قررت أعتزل الفن شكراً جداً".
وفور انتشار المنشور، خرجت إلهام في تصريحات صحافية لتنفي خبر اعتزالها الفن، وتؤكد أنها لم تعتزل، ولكن تم اختراق كل حساباتها على السوشيال ميديا. إذ قالت: "معتزلتش الفن وأكونتاتي اتسرقت، والهاكر كتب على لساني إني اعتزلت الفن".

وأضافت: "ده مش حقيقي، وهحرّر محضر في مباحث الإنترنت، علشان ده خطر على شغلي، وكل دقيقة بتعدّي عمل بيضيع مني".

يُذكر أن الملحن وليد سامي كان قد أعلن انفصاله رسمياً عن إلهام عبدالبديع في أيار الماضي، متمنياً لها السعادة في حياتها.(لها)
 
