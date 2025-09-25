بعد عودتها إلى طليقها.. هل اعتزلت الفنانة الشهيرة؟ (صورة)

أعلنت مؤخرا الفنانة إلهام عودتها الى طليقها الملحن بعد 4 أشهر من الانفصال، حيث نشرت صوراً جديدة عبر حسابها على " " جمعتهما معاً، مع وضع "إيموجي" خاتم، في إشارة منها الى عودتهما مجدداً الى بعض، مع التعليق: "أنا قررت أعتزل الفن شكراً جداً".

وفور انتشار المنشور، خرجت إلهام في تصريحات صحافية لتنفي خبر اعتزالها الفن، وتؤكد أنها لم تعتزل، ولكن تم اختراق كل حساباتها على . إذ قالت: "معتزلتش الفن وأكونتاتي اتسرقت، والهاكر كتب على لساني إني اعتزلت الفن".



وأضافت: "ده مش حقيقي، وهحرّر محضر في مباحث الإنترنت، علشان ده خطر على شغلي، وكل دقيقة بتعدّي عمل بيضيع مني".



يُذكر أن الملحن وليد سامي كان قد أعلن انفصاله رسمياً عن إلهام عبدالبديع في أيار الماضي، متمنياً لها السعادة في حياتها.(لها)