كشفت المستور.. طليقة فنان شهير تتحدث عن أزمة طلاقهما

وقالت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "في حديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر، والصفات دي مش هتكون فيا لو على موتي، أولاً خصوصية إيه اللي أنا محترمتهاش؟ هل أنا نشرت شيء خاص بیني وبین أحمد، هل أنا خرجت وشتمت أحمد". كشفت خبيرة التجميل مي ، طليقة الفنان المصري المستور بشأن ارتباطهما وسبب انفصالهما.وأوضحت أن ما دفعها للحديث هذه المرة هو كمية التّهم التي وجّهها البعض إليها، وعدم احترام خصوصيتهما بعد الانفصال.وقالت مي عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام": "في حديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر، والصفات دي مش هتكون فيا لو على موتي، أولاً خصوصية إيه اللي أنا محترمتهاش؟ هل أنا نشرت شيء خاص بیني وبین أحمد، هل أنا خرجت وشتمت أحمد".

وأضافت : "هل قولت فيه كلمة تعيب فيه زي ما البعض وأغلب الناس والمشاهير تحديداً بيعملوا كده في وقت الخلاف، على فكره الأذيّة سهلة والفضايح سهلة، بس مش من طبعي ولا تربيتي أنا اتقيت ربنا في نفسي وفيه".



وتابعت: "إيه كمية التهم اللي نازلة ترف عليا وأنا اقتحمت خصوصيته وخالفت ، مختصر الكلام فيه حاجة أنا موضحتهاش، أنا مفيش أي تواصل أحمد بعد وفاة والدته إلا بعد شهرين وحصل خلاف كبير جداً خلّى حتى يروح في حتة مكنتش أنا متخيلاها... وقتها رضيت وسكتت واحترمت أزمة وفاة والدته لأن أنا بحبها وبحترمها جداً الله يرحمها طلبت منه يرد جزء من اللي بيحصلي من ناس من طرفه ومكنش فيه أي رد فعل منه اكتشف بعد شهور تحديداً يوم عيد ميلاده فيديو ملهوش أي لازمة إن أحمد له علاقة بحد معين وبعدها فيديو ينزل ليا بصوري وإن أنا عروسة أحمد مكي".



وأردفت بالقول: "حاولت التواصل وفهم ليه بيحصل كده؟ حاولت أكتب موضوع ونشرت قبل كده والله أنا منفصلة عنه وبرضه المشاكل وقلّة أدب من اللي حواليه مرحمتنيش، ومسدجات خاصة بينا وأمور خاصة بينا اتعرفت عند اللي حواليه معرفش منين أنا اتصدمت جداً... إزاي ودي وبينه هو فقط؟ بعتله إني ساكتة احتراماً لوالدته وأخوه الكبير فقط مش أكتر، ولحد دلوقتي بعمل كده علشان والدته وأخوه فقط فسبب كلامي، وأنا مبحبش أبان ضعيفة أو مكسورة أو أصعب على حد ولا بحب الصعبانيات، فعلاً بحترمه وبقدّر الخير اللي بينا".(لها)













